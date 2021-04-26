اليابان تفتتح مكتباً للترويج السياحي في دبي العام الجاري

المصدر: دبي – وام

تفتتح منظمة اليابان الوطنية للسياحة (JNTO) مكتباً إقليمياً لها بدبي، في غضون العام الحالي كجزء من جهودها، لتحقيق هدف الحكومة اليابانية المتمثل في استقبال 60 مليون زائر دولي لليابان بحلول عام 2030.

وقال رئيس منظمة اليابان الوطنية للسياحة ساتوشي سينو: تفخر منظمة اليابان الوطنية للسياحة بافتتاح مكتب في الإمارات هذا العام، والذي سيكون أول مكتب من هذا النوع يتم افتتاحه في الشرق الأوسط بأكمله من قبل المنظمة، ونتطلع إلى الترحيب بكم قريباً في اليابان.

وسيكون هذا المكتب هو الأول في الشرق الأوسط، حيث سيمثل نقطة محورية للجهود الترويجية للمنظمة في عرض اليابان كوجهة سفر مفضلة للمقيمين في المنطقة، وتعتبر منظمة اليابان الوطنية للسياحة الشرق الأوسط سوقاً ذا أولوية، حيث ستعمل على تعزيز التبادل السياحي، وتقوية العلاقات التبادلية بين الشرق الأوسط واليابان.

وستشارك منظمة اليابان للسياحة في أكبر معرض سياحي في الشرق الأوسط، وهو معرض سوق السفر العربي كجزء من جهودها الترويجية لعام 2021، حيث سيقام المعرض بدبي في الفترة من 16 إلى 19 مايو، ثم على منصة افتراضية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021 سيكون الهدف الرئيسي لـمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في المشاركة في هذه الأحداث هو خلق الوعي بين المتخصصين في مجال السفر والإعلام في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تسليط الضوء على مناطق الجذب السياحي المتنوعة في اليابان، والتي تم تجميعها بشكل جماعي تحت الشعار الترويجي «اليابان.. اكتشافات لا محدودة».

وقالت توموكو كيكوتشي المدير التنفيذي للمكتب المؤقت لمنظمة اليابان الوطنية للسياحة في دبي: يسعدنا أن نشارك في معرض سوق السفر العربي بنسختيه الفعلية والافتراضية. كما يشرفنا للغاية أن نكون قادرين على افتتاح مكتب المنظمة بدبي في العام الحالي، والذي يجمع العديد من الأحداث العالمية المهمة التي ستحدث في اليابان مثل ألعاب أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد أصحاب الهمم والأحداث العالمية في الإمارات مثل إكسبو دبي.

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