«براندز فور لِس» تفتتح متجراً جديداً في «سيتي ووك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «براندز فور لِس» عن افتتاح متجرها الجديد في «سيتي ووك»، المشروع الذي يُعد إحدى أفخم الوجهات العصرية في إمارة دبي كونه يحتضن متاجر تجزئة لأبرز العلامات التجارية العالمية والفنادق الفخمة والمطاعم الراقية والمساكن الحصرية.

ويأتي إطلاق المتجر الجديد، الذي يمتد على مساحة 7440 قدم مربعة (691 متراً مربعاً)، تماشياً مع التزام المجموعة بتلبية احتياجات القاعدة المتنامية من العملاء في دبي. كما تمثل الخطوة جزءاً لا يتجزأ من الخطة التوسعية الطموحة التي تتبعها المجموعة خلال العام الجاري.

ويرحّب المتجر الجديد بالمتسوقين يومياً، مقدّماً تجربة تسوق متميزة في «سيتي ووك»، لا سيّما وأنه يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة من أرقى العلامات التجارية بأسعار تنافسية. ويمكن للمتسوقين زيارة حسابات «براندز فور لِس» على شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف إلى أحدث العروض والمعلومات.

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