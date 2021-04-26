دانة غاز ونفط الهلال تستأنفان أعمال التوسعة في خور مور بكردستان العراق

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال استئنافهما أعمال مشروع التوسعة في حقل خور مور في إقليم كردستان العراق بالكامل.

وينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف بيرل بتروليوم، ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة. وكانت أعمال البناء الخاصة بالمشروع أرجئت جراء جائحة كورونا، وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والمقاول على إعلان حالة القوة القاهرة.

وبموجب اتفاقية بيع الغاز التي أبرمتها بيرل بتروليوم مع وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في مارس 2019، سيبيع الائتلاف إمدادات غاز إضافية تغذي محطات توليد الكهرباء بوقود أنظف منخفض التكلفة مما يعزز إمكانات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق. ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم.

ويبلغ معدل الإنتاج اليومي في حقل خور مور 440 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 15,700 برميل من المكثفات و1,020 طن من الغاز البترولي المسال، أو ما مجموعه 110,400 برميل نفط مكافئ يومياً، مما يجعله المشروع الأعلى إنتاجاً في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق. وقد وُضعت خطط لتعزيز إنتاج مشروع خور مور من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسي مكعب مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعبة في اليوم بحلول 2024.

ويتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع إلى تاريخه ملياري دولار، بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ. وأتاح استخدام الغاز في توليد الكهرباء توفير تكاليف طائلة على إقليم كردستان والعراق ككل وتحقيق منافع اقتصادية جمة للمجتمعات المحلية، وساهم كذلك في تلافي 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل الاستعاضة عن مصادر الوقود السائل وكان لذلك دور إيجابي في التعامل مع مشكلة تغير المناخ العالمية والحد من تلوث الهواء على المستوى المحلي.

وقال مجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لشركة دانة غاز: بعد عام من تأخر الأعمال نتيجة للجائحة، يسرنا استئناف مشروع التوسعة في خور مور بالكامل واستثمارنا 600 مليون دولار أمريكي لرفع مستوى إنتاج الغاز بنسبة 60% تقريباً بغضون عامين من اليوم تعزيزاً لإمدادات الكهرباء المحلية. ورغم التحديات التي واجهها العالم بأكمله العام الماضي، تمكنّا من ضمان سلامة عملياتنا وزيادة معدلات إنتاجنا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز