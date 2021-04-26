«الإمارات دبي الوطني كابيتال» تسجل أقوى أداء ربعي بأسواق رأس مال الدين

المصدر: دبي - البيان

سجلّت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، أفضل أداء ربعي في تاريخها على صعيد أسواق رأس مال الدين.

وفي أعقاب الأداء القياسي الذي سجلته الشركة خلال عام 2020، قام فريق أسواق رأس مال الدين في إدارة الأعمال المصرفية الاستثمارية بقيادة 24 معاملة بنجاح خلال الربع الأول 2021، جمعت ما يزيد على 18 مليار دولار لعملاء الشركة من الكيانات السيادية والمؤسسات المالية والشركات التجارية.

وواصلت الشركة توسيع أعمالها في مجال السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث قادت خمسة إصدارات من هذا النوع خلال الربع الأول من العام الجاري، بما فيها أول إصدار لهذا النوع من السندات في روسيا خلال 2021 بقيمة 300 مليون دولار لصالح بنك «سوفكومبانك».

وقادت الشركة إصدار سندات خضراء بقيمة 450 مليون دولار لصالح شركة مطار دلهي الدولي، وسندات خضراء بقيمة 561 مليون دولار أمريكي لصالح شركة «كونتنيوم إنيرجي ليفانتر».

12 منطقة جغرافية

وتوزعت المعاملات على 12 منطقة جغرافية منها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والصين وهونغ كونغ والهند وكازاخستان والمالديف وباكستان وروسيا والمملكة المتحدة. وقادت الشركة عدة معاملات بارزة منها طرح سندات بقيمة 2.5 مليار دولار لصالح باكستان، الطرح الأكبر على الإطلاق للسندات مقومة بالدولار الأمريكي في باكستان وأكبر طرح تترأسه الشركة خلال 30 عاماً وأول طرح لسندات ثلاثية الشرائح.

إضافة إلى قيادتها لطرح سندات بقيمة 1.75 مليار دولار ي لصالح شركة «جالاكسي بايبلاين أسيتس بيدكو»، وسندات لصالح «بنك موسكو الائتماني» بقيمة 600 مليون يورو، وهي أكبر عملية طرح سندات مقومة باليورو للقطاع الخاص في روسيا وأولى معاملات الشركة في روسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة خلال 2021.

وقادت الشركة عدة معاملات لإصدار الصكوك، منها طرح صكوك بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني لصالح مفوضي مجلس اللوردات في خزانة الملكة - المملكة المتحدة، الإصدار الأكبر من نوعه لصالح جهة حكومية غربية، وطرح صكوك بقيمة 200 مليون دولار لحكومة المالديف، والتي حققت تنوعاً حقيقياً مع تخصيص 50٪ من قيمة الطرح لصالح قاعدة المستثمرين في الشرق الأوسط. وذهب جزء كبير منها إلى الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول، رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تواصل «الإمارات دبي الوطني كابيتال» أداءها المتميز على مستوى الإصدارات الرائدة خلال 2021 رغم حالة الغموض في السوق. ويأتي الأداء القياسي الذي حققته الشركة خلال الربع الأول ليمهد الطريق لمزيد من الزخم والمعاملات الكبرى خلال عام 2021 لإصدار المزيد من السندات التقليدية والصكوك والسندات في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

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