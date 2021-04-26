اقتصادية الشارقة تجتاز متطلبات تجديد شهادة آيزو نظام إدارة الجودة 9001:2015

المصدر: الشارقة - البيان

نجحت اقتصادية الشارقة في تجديد شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة آيزو 9001:2015 بعد اجتياز مرحلة التدقيق على جميع إجراءات العمل المتبعة لديها.

والتأكد من استيفاء جميع شروط ومتطلبات نظام الجودة الشاملة في مختلف إداراتها، وفقاً للتقرير الصادر عن الشركة المقيمة، ونتائج التدقيق التي أظهرت التزام الدائرة الكامل بمتطلبات النظام الإداري المتوافق مع المواصفة المذكورة، الأمر الذي يعكس التزامها بمعايير الجودة العالمية وحرصها على التحسين المستمر في مستويات وآليات تقديم خدماتها لكافة المتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، إن التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيما يخص جودة الخدمات يأتي في صلب استراتيجية الدائرة والتي تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعتبر إنجازاً آخر يضاف إلى مسيرة الدائرة الحافلة بالنجاحات، الأمر الذي يعكس التزامها الدائم بالتميز في خدمة كافة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار استلهام الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر للخدمات وتوفيرها للعملاء عبر قنوات ذكية متعددة.

وبوجه عام فإن الدائرة تحرص بانتظام على نشر ثقافة الجودة بين الموظفين وإطلاعهم على كافة التوجهات الحديثة في مجال الجودة والتميز المؤسسي إيماناً منها بالدور الحيوي لفريق العمل في خدمة المتعاملين على أفضل نحو ممكن وارتباط جودة الخدمات بالأداء المؤسسي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

من جانبها، أوضحت هنادي المهيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إن إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء تعمل وفق أرقى المعايير من الأدوات الأساسية لتحقيق رؤية الدائرة التي من أبرز أهدافها تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين وتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة والتميز المؤسسي.

وثمنت جهود موظفي الدائرة كافة وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة في الإدارات والأقسام المختلفة والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة، مشيرة إلى توجيهات رئيس الدائرة بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة وتوفير آخر تقنيات التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

وأوضحت أن معايير الحصول على شهادات آيزو تشكل عنصراً مهماً في مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق سعادة متعاملي الدائرة، مشيرة إلى أن تجديد الشهادة يترجم على أرض الواقع السياسة الاستراتيجية الناجحة التي وضعتها الإدارة العليا بالدائرة.

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