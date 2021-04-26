«يوتيكو» تبني خزان مياه ضخماً في دبي بسعة 120 مليون جالون بكلفة 295 مليون درهم

المصدر: دبي ـ البيان

فازت «يوتيكو» Utico، الشركة الوطنية وأكبر مطور متكامل الخدمات للمشاريع المستقلة لتحلية المياه في الدولة بمشروع خزان مياه حصيان من هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي تبلغ تكلفته حوالي 80 مليون دولار أمريكي (295 مليون درهم) وبسعة تخزينية تبلغ 120 مليون جالون إمبراطوري.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن هذا المشروع يعد إضافة مهمة لأكبر مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO) – والذي فازت يوتيكو به خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يعد مميزاً كونه يمتاز بأنه أقل تعرفة للمياه في العالم مع إمكانية التوسع ليصبح أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد طرحت مناقصة منفصلة لمشروع خزان حصيان، وشمل نطاق عملها الأعمال الكهروميكانيكية المرتبطة به. وكذلك نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا).

كما وقعت يوتيكو، الشركة الرائدة في مجال المرافق الخدمية الشاملة في الشرق الأوسط والشركة الخاصة الوحيدة للمياه والطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر مع هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية مساهمين لمدة 35 عاماً (SHA) وكذلك شراء المياه (WPA) مقابل 410 ملايين دولار أمريكي ضمن مشروع حصيان باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO).

وفي تعليق له على ذلك، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة يوتيكو في الإمارات: «إننا نشعر بالفخر والاعتزاز بشركتنا الإماراتية التي تمتلك أفضل وأحدث القدرات الفنية والتشغيلية والهندسية، والتي استطاعت الفوز بهذه المشاريع النوعية، وكانت مؤهلة وقادرة في ذات الوقت على المنافسة العالمية بتقديمها أفضل الأسعار لمشاريع المياه».

ويظهر فوز الشركة بهذه المشاريع قدرتها على تقديم قيمة حقيقية وإضافة نوعية وذلك بما يتوافق مع المعايير ونموذج الشراء المشدد الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي.

وللعلم، فإن سعة خزان مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان يبلغ 60 مليون جالون إمبراطوري قابل للتوسع إلى 120 مليون جالون، بينما تبلغ سعة مشروع محطة تحلية المياه 120 مليون جالون إمبراطوري يومياً مع مرافق قابلة للتوسع إلى 240 مليون جالون إمبراطوري يومياً. فيما تجعل الإمكانات الهندسية لهذه المشاريع الأكبر في العالم من حيث إجمالي السعة.

وأردف علي آل درويش قائلاً: «تفتخر شركة يوتيكو بالثقة الغالية التي تم منحها لها لتطوير وبناء هذه المشاريع الاستراتيجية في دبي، وهي على ثقة تامة من قدرتها على تنفيذها وفق المعايير الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي وبما يرقى لتطلعات جميع الشركاء في تلك المشاريع».

وأضاف آل درويش قائلاً: «تمتلك شركتنا الإماراتية إمكانات وقدرات هائلة مبنية على الابتكار والاستدامة التي استلهمناهما من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

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