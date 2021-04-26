تايجر العقارية تنجز الأعمال الإنشائية في برج «أو تو» بتكلفة 260 مليون درهم

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة تايجر العقارية – الشركة العقارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة – عن الانتهاء من تنفيذ مشروع برج «أو تو» الواقع في قرية جميرا الدائرية في إمارة دبي بتكلفة 260 مليون درهم إماراتي، كما بدأت الشركة بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستخدمين النهائيين الذين باشروا الانتقال إلى وحداتهم.

وأعرب المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة تايجر العقارية عن اعتزازه بتنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد، موضحاً أن أعمال الإنشاءات والبناء قد جرت في ظروف استثنائية إلا أن الشركة واصلت تنفيذ المشروع مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً منها على الانتهاء بالوقت المحدد والتسليم في الموعد الزمني المتفق عليه.

وذكر المهندس الزعبي أن شركة تايجر العقارية تعزز محفظتها العقارية عبر تنفيذ وتسليم هذه المشاريع الجديدة والقائمة، موضحاً أن تايجر العقارية قد أخذت على عاتقها الالتزام بالتنفيذ والتسليم حسب الموعد المحدد جراء ثقتها بالعملاء والمشترين.

وأوضح أن المشروع قد شهد إقبالاً كبيراً على شراء الوحدات السكنية به جراء أسعارها المناسبة وطرائق السداد والتقسيط المرنة والميسرة والتي ساهمت في بيع كامل وحدات المشروع في فترة زمنية قصيرة.

وأفاد المهندس عامر وليد بأن المشروع يتميز بموقعه المهم في قرية جميرا الدائرية، ويتكون من برج بارتفاع 42 طابقاً، ويضم 350 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات مكتبية، كما يحتوي على مسبح وصالة ألعاب رياضية.

وأكد أن شركة تايجر العقارية ماضية في تنفيذ مشاريعها العقارية بكل ثقة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن هذا القطاع قد أثبت قوته ومتانته رغم مختلف الظروف.

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