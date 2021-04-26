1.12 مليار صافي أرباح «أبوظبي التجاري» للربع الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الأرباح 1.12 مليار درهم بارتفاع بنسبة 436% مقارنة بالربع الأول من 2020، وبنسبة 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 20% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 1.06 مليار درهم.

ويمضي البنك قدماً في سعيه لاجتياز الوفورات المستهدفة بنهاية عام 2021 والبالغة مليار درهم، حيث نجح في تحقيق وفورات بقيمة 917 مليون درهم بنهاية 2020.

ميزانية عمومية قوية

وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 10.5 مليارات خلال الربع الأول لتصل إلى 138 مليار درهم، حيث شكلت نسبة 58% من إجمالي ودائع العملاء مقارنة مع 51% بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي دفعات سداد العملاء، الذين استفادوا من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة، التي أطلقها المصرف المركزي 6.71 مليارات، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 56 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2021. وتم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الجديدة، التي تستهدف تسريع التحول للصيرفة الرقمية، وزيادة الحصة السوقية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، وكان هناك ارتفاع مستمر في وتيرة اعتماد العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية نتيجة إطلاق البنك لمنتجات وخدمات رقمية متطورة، وارتفع عدد العملاء الأفراد، الذين سجلوا في المنصات المصرفية الرقمية بنسبة 22% كما بتاريخ 31 مارس.

أبوظبي التجاري- مصر

وحقق بنك أبوظبي التجاري- مصر نمواً قوياً في صافي الأرباح، وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 22% وفقاً لاستراتيجيته الرامية إلى تعزيز كفاءة العمليات، والاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في الأسواق. وبلغ صافي الأرباح 170 مليون جنيه مصري عن الربع الأول 2021 بارتفاع بنسبة 28% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يوازي عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 22.2%.

مصرف الهلال

ويستعد مصرف الهلال لطرح منصة خدمات مصرفية رقمية إسلامية جديدة، خلال الربع الرابع من العام الجاري، لتقديم حلول مالية رقمية، تمتاز باليسر والسهولة بما يلبي متطلبات العملاء وأفراد عائلاتهم، وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم.

مجموعة «إن إم سي»

وهناك تقدم ملموس في إعادة هيكلة مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية ومستوى المخصصات يعكس إمكانية استرداد القروض. ويواصل البنك العمل بشكل وثيق مع الحارس القضائي لـمجموعة «إن إم سي» والدائنين الآخرين، للموافقة على وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بما يحفظ ويحسن من قيمة مجموعة «إن إم سي»، ويعزز إمكانية استرداد القروض، وشارك البنك مع مجموعة من المقرضين، في تقديم تسهيلات تمويلية بمبلغ 325 مليون دولار، لضمان استمرار الأعمال التشغيلية لمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية والتمهيد لإعادة الهيكلة، حيث أسهمت هذه الخطوة في تحسين وضع البنك من حيث إمكانية استرداده للديون.

وقامت «إن إم سي» للرعاية الصحية والشركات التابعة لها بتبني خطة أعمال لمدة 3 سنوات، حيث تحسن أداؤها المالي بشكل ملحوظ، من خلال ما حققته من العوائد المتوقعة والأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين. كما باشرت الشركة في عملية بيع أصول غير رئيسية، ومن المتوقع أن تستكمل بيع شركتي لوارميا وبوستون للتلقيح الاصطناعي إلى شركة فريزينيوس، بقيمة بيع إجمالية تبلغ 430 مليون يورو، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسيتم استخدام العوائد من عمليات البيع هذه في استرداد جزء من التسهيلات التمويلية.

ويتطلب تنفيذ خطة إعادة الهيكلة موافقة مانحي القروض غير المضمونة، الذين تمثل قروضهم 50.1% من مجمل القروض المستحقة على الكيانات البالغ عددها 29 كياناً والخاضعة للحراسة القضائية، وتم تحديد 28 مايو 2021 موعداً نهائياً لموافقة الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، أما الخيار البديل المطروح فهو بيع الأصول الرئيسية للمجموعة.

اغتنام الفرص

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك: تعكس النتائج الأسس المؤسسية الراسخة للبنك وقدرة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومجموعة الخدمات المصرفية الشركات على التكيف، والحفاظ على دورها الريادي في الأسواق، ويتمتع البنك بميزانية عمومية قوية، كما يواصل اغتنام فرص النمو، بما ينسجم مع نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر. وعلى المدى المتوسط، يسعى البنك إلى تحقيق نسب توزيع أرباح في نطاق 50% من صافي الأرباح، وتحقيق ما يزيد على نسبة 12% للشق الأول من الأسهم العادية.

ثقة تامة بالاقتصاد

أكد بنك أبوظبي التجاري ثقة تامة بأن اقتصاد الإمارات ماضٍ في الاتجاه الصحيح للتعافي من تأثير الجائحة، ولا سيما في ضوء الدعم الكبير والإجراءات الفعالة، التي اتخذتها الجهات الحكومية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة. كما باتت القدرة على تعزيز ثقة العملاء من الأفراد والشركات أقوى في ضوء خطة دعم المصرف المركزي، وسرعة تنفيذ برنامج التطعيم.

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