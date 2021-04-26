الأسهم تربح 760 مليوناً وسط ترقب للنتائج الربعية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 760 مليون درهم في ختام جلسة أمس مع تحرك المؤشرات الرئيسية في نطاق عرضي في ظل سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لإفصاح مزيد من الشركات المدرجة عن نتائجها الربعية.

وصعد سوق دبي هامشياً بنسبة 0.05% إلى 2627 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك فيما تراجعت باقي المؤشرات القطاعية. وارتفع سوق أبوظبي 0.25% عند 6117.17 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.08 مليار درهم في أبوظبي و75 مليون درهم في دبي. وجرى تداول 207.7 ملايين سهم، موزعة بواقع 131.7 مليوناً في أبوظبي و76 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 2611 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.4% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 0.83% فيما استقر «دبي الإسلامي». وانخفض قطاع العقار 0.11% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.51% و«إعمار للتطوير» 0.36%، فيما صعد «داماك» 1.68% و«ديار» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.46% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.64% فيما استقر «شعاع كابيتال» و«سوق دبي المالي»، فيما نزل قطاع النقل 0.28% مع هبوط «العربية للطيران» 0.76%، فيما استقر «أرامكس» وارتفع «الخليج للملاحة» 1.86%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 13.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 12 مليون درهم، ثم «سلامة للتأمين» 9 ملايين درهم. وحقق «الوطنية للتأمينات العامة» أكبر ارتفاع بنسبة 13.36%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84%. فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 5 ملايين، فيما اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.15% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.28% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.61% واستقر «أبوظبي التجاري»، وصعد قطاع الاتصالات 1.03% مع ارتفاع سهم «اتصالات»، فيما نما قطاع الطاقة 0.2% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.44% فيما انخفض «طاقة» 0.72% واستقر «دانة غاز».

ونزل قطاع الاستثمار 0.56% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.55% و«إشراق» 0.91% و«الواحة كابيتال» 0.85%، وتراجع قطاع العقار 0.24% مع هبوط «الدار» 0.28% فيما زاد «رأس الخيمة العقارية» 0.37%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 401 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 272 مليون درهم. وحقق «الخليج للمشاريع الطبية» أكبر ارتفاع بنسبة 14.95%، فيما كان «فودكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 184.45 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

المؤسسات

مالت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 19.75 مليون درهم، منها 1.16 مليون درهم في دبي و18.59 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 19.75 مليون درهم، موزعة بواقع 1.16 مليون درهم في دبي و18.59 مليوناً بأبوظبي.

صفقة

أعلنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» عن تخارج وبيع حوض عائم لإصلاح السفن، بقيمة 9.4 ملايين دولار (34.5 مليون درهم) إلى شركة جرانت بورت مارتيم دي روين. وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن السبب وراء الصفة هو أن التأجير الحالي للحوض العائم غير اقتصادي للشركة، والبيع سيؤدي إلى تحسين الربحية. وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع للصفقة، هو ربح قدره 14 مليون درهم قبل تأثير تكاليف التشغيل الإضافية المتكبدة أو التي سيتم تكبدها من 1 يناير 2021، حتى التخلص منها. (أبوظبي - البيان)

إفصاحات

★ سجلت شركة دبي اكس بي انترتينمنتس خسائر بلغت 359.8 مليون درهم في الربع الأول 2021، مقابل خسائر بلغت 564.64 مليون درهم في نفس الربع من عام 2020.

★ أقرت الجمعية العمومية لشركة دار التكافل توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 9.2% بما يعادل 9.2 فلوس للسهم، بقيمة إجمالية تبلغ 13.8 مليون درهم.

★ انتخب مجلس إدارة «سيراميك رأس الخيمة» الشيخ خالد بن سعود القاسمي رئيساً لمجلس الإدارة المنتخب، وشيريش صاراف نائباً للرئيس.

★ صادقت الجمعية العمومية لـ «الفجيرة الوطنية للتأمين» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% أو ما يعادل 18.15 مليون درهم وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% تعادل 12.1 مليون درهم من رأس المال وذلك عن العام الماضي.

★ كشفت «الاتحاد للتأمين» عن تقدم عدد من المساهمين يمثلون الأغلبية خلال اجتماع العمومية السنوية بطلب مضمونه إصدار بيانات مالية دون إدراج رأي متحفظ من قبل المدقق الخارجي وذلك من خلال أخذ مخصص إضافي مقابل هذه الذمم، وعبرت الإدارة التنفيذية للشركة عن نيتها بأخذ مخصص إضافي مقابل هذه الذمم المدينة امتثالاً لطلب المساهمين وبما يتوافق مع تقرير المدقق الخارجي وإصدار بيانات مالية غير متحفظ عليها. ووافقت الجمعية العمومية للشركة على عدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

★ تعقد «اتصالات» اجتماع مجلس إدارة في 28 أبريل للنظر في البيانات المالية المرحلية للربع الأول.

★ صادقت الجمعية العمومية لـ «أم القيوين للاستثمارات العامة» على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس المال بواقع 5 فلوس للسهم الواحد بإجمالي 18.15 مليون درهم.

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