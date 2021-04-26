دبي تتفرد عالمياً بإنجاز 12 ناطحة سحاب خلال عام الجائحة

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تفردت دبي عالمياً بإنجاز 12 ناطحة سحاب خلال 2020 (عام جائحة «كوفيد 19») وتجاوز كل برج من الأبراج المنجزة في دبي ارتفاع الـ 200 متر، وتمثل تلك الأبراج جميع المباني المنجزة بارتفاع 200 متر على مستوى الإمارات خلال العام الماضي، وسجلت دبي زيادة في عدد الأبراج المنجزة في 2020 بواقع 3 أبراج أكثر عن عام 2019. وذلك طبقاً لبيانات المجلس العالمي للمباني الشاهقة.

وكانت مدينة شنتشن الصينية هي المدينة الوحيدة عالمياً التي حافظت على المركز الأول عالمياً عبر إنجاز 9 أبراج شاهقة سنوياً ولأربع سنين متتالية منذ عام 2015، إلا أن دبي انتزعت منها اللقب خلال 2020، لتعيد للأذهان وصول متوسط إنجازها للأبراج الشاهقة إلى 11 برجاً سنوياً ما بين 2008 و2014.

وعبر التاريخ الكامل لبناء ناطحات السحاب في العالم لم يتم إنجاز أطول مبنيين في سنة معينة (بارتفاع 200 متر أو أكبر) إلا في شيكاغو (1969 و1989) وهيوستن (1982 و1983) وكوالالمبور (1998) ودبي في عام (2000).

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