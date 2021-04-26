اعتماد دولي لمرافق وحدة التفتيش الأمني بـ«الاتحادية للجمارك»

المصدر: أبوظبي – البيان

حصلت وحدة التفتيش الجمركي الأمني (K9) التابعة للهيئة الاتحادية للجمارك على شهادة الاعتماد الدولي (IPWDA) من منظمة الشرطة الدولية للكلاب البوليسية الأمريكية للمباني ومرافق التدريب وكذلك تجديد اعتماد 50 فريقاً من المدربين والكلاب الجمركية.

وتعد الوحدة أول مؤسسة في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، بعد استيفائها جميع المتطلبات والمعايير واجتيازها الاختبارات اللازمة للحصول على الشهادة. وتسلم الشهادة أحمد بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة من تريسي كامبل نائب رئيس المنظمة. واستمرت عملية التقييم التي قام بها فريق المنظمة أياماً عدة، حيث تم تجهيز بيئة تقييم موائمة لبيئة عمل الكلاب الجمركية من حيث العناصر المادية والبشرية وكذلك المواد المخدرة والخطرة والمتفجرات، كما تم تقييم المباني ومرافق التدريب وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة لدى المنظمة.

مراحل التقييم

وتضمنت عملية التقييم مراحل عدة تم خلالها تقييم المباني والمرافق وبيئة التدريب وأداء 50 كلباً جمركياً و50 مدرباً، وتم خلال تلك المراحل التأكد من مدى كفاءة والتزام المباني والمرافق وفرق العمل بالمعايير المعتمدة، سواء في مجال الكشف عن المخدرات أم المتفجرات أم العمل في بيئة داخلية أم خارجية، إضافة إلى كيفية التعامل مع المركبات والحقائب والمباني وغيرها. وكانت الوحدة حصلت على شهادة الاعتماد الدولي من المنظمة نفسها لـ 25 مدرباً إضافة إلى 25 كلباً جمركياً في 2018.

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