«إمباور» تنال آيزو 45001:2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نجاحها في تجديد شهادة الآيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية آيزو 2018: 45001 بإصداره الجديد.

وأكملت المؤسسة المعايير الرقابية الثانية لشهادات الآيزو في النظام الإداري للجودة /‏آيزو 9001:2015/‏ والنظام الإداري للبيئة /‏آيزو 14001:2015/‏ في إنجاز يؤكد التزام المؤسسة بتبني أفضل الممارسات والمقاييس والنظم الإدارية الخاصة بالجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وبتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات وعمليات تبريد المناطق لتحقيق أقصى درجات رضا وسعادة المتعاملين البالغ عددهم أكثر من 140 ألف متعامل. وأنجزت إمباور نظام إدارة متكاملاً للجودة والصحة والسلامة والبيئة منذ 2006 والتزمت باستمرار المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد. ويحدد أيزو 45001 الجديد، متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S بعناية لتمكن إمباور من توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» إن المؤسسة تطبق نظاماً إدارياً متكاملاً للجودة والسلامة البيئية منذ 12 عاماً وهي مواظبة على الالتزام بالمعايير الدولية على ذلك الصعيد، إذ تقوم بإجراء تحليل تفصيلي لتأثير الجوانب البيئية وكذلك تقييم مخاطر الصحة والسلامة المهنية وتنفيذ تدابير الرقابة في كل مشروع من مشاريعها.

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