استكمال أول صفقة اندماج وفق قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات

المصدر: دبي- البيان

رحّب مركز دبي المالي العالمي، باستكمال أول صفقة اندماج عابرة للحدود عملاً بقانون المركز المالي للشركات.

وبموجب الصفقة، التي تستخدم هيكلية «الاندماج الثلاثي العكسي» المتطورة، تنضم شركة «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات» إلى مجموعة «يونايتد أوفرسيز جروب» بدعم من تحالف استثماري تم تشكيله مؤخراً، وستحتفظ المجموعة الموسّعة باسمها الحالي «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات المحدودة».

وهذه أول صفقة تتم عملاً بشروط وأحكام الاندماج، التي ينص عليها «قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات» لإتمام عمليات الإندماج، ومن شأنها أن تمهّد الطريق لاستخدام القانون في مزيد من الصفقات مستقبلاً. وكان «قانون الشركات» في مركز دبي المالي العالمي قد شهد مجموعة من التعديلات في عام 2018، منها تعديل شروط وأحكام الاندماج. وتعد قوانين المركز أقل تعقيداً وأكثر سهولة للمستخدمين مقارنة بمواد القانون الإنجليزي، والأهم من ذلك أنها تتيح للشركات العامة والخاصة المسجّلة في المركز المالي إمكانية الاندماج مع الشركات الأخرى.

مكانة ريادية

وقال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: يواصل المركز ترسيخ مكانته الريادية العالمية، بفضل إطار عمله القانوني والتنظيمي سهل التطبيق والمتميز على مستوى العالم. وفي أعقاب هذه الصفقة، التي تعد أول عملية اندماج دولية تتم عملاً بشروط وأحكام الاندماج، التي ينص عليها «قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات»، نتوقع مستقبلاً مزيداً من الصفقات المشابهة، تزامناً مع تركيزنا المتواصل على دعم الشركات، وضمان منحها فرص النمو والتوسّع.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسعدنا استخدام قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات بهذا الأسلوب المبتكر لتيسير استكمال صفقة الاندماج العابرة للحدود، ونتوجه بالشكر إلى الكيان الجديد، الذي سيحمل اسم «العربية المتحدة لناقلات الكيماويات» لاستخدامه قانون المركز المالي للشركات لإتمام هذه الصفقة.

هيكلية قانونية

يوفر مركز دبي المالي العالمي أفضل الهيكليات القانونية والتنظيمية في فئتها، والمصمّمة خصيصاً لتراعي المتطلبات ذات الصلة في المنطقة، وهذا ما يتجلى بوضوح في قانون الشركات المحدث، الذي أطلقه المركز المالي، وتمثل صفقة الاندماج سابقة فريدة من نوعها على صعيد صفقات الاندماج والاستحواذ الناجحة في المركز، كما أنها تؤكد المزايا والفوائد لمركز دبي المالي العالمي.

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