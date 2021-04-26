إصدار ثانٍ لكتيب رائدات الأعمال بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

دشنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الإصدار الثاني من كتيب رائدات الأعمال في الشارقة، لتسليط الضوء على دور المرأة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، ولتبيان دعم الدائرة لجهود تمكين رائدات الأعمال ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في دعم المرأة وتأهيلها وتمكينها وإتاحة الفرصة لها في المساهمة في عملية التنمية.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة تحرص على دعم دور المرأة وتمكين رائدات الأعمال، ضمن خطتها الاستراتيجية، حيث إن الدائرة سباقة في تفعيل دور المرأة ودعمها فمنذ إنشائها كانت الحاضنة لهن ولإبداعاتهن، حيث استقطبت شريحة واسعة من المواطنات اللاتي يعملن في وظائف ومهام ريادية وقيادية. وأكدت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن الدائرة تعمل على تنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراء الدراسات لدعم رائدات الأعمال وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين وتزويد المرأة بمستجدات ومتطلبات ريادة الأعمال.

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