أعلى عدد للمبايعات العقارية بدبي في 16 شهراً

المصدر: دبي - البيان

شهد شهر مارس الماضي تحقيق رقم قياسي لعدد المبايعات العقارية منذ 16 شهراً، إذ وصلت إلى 4,643 مبايعة بقيمة 10.93 مليارات درهم، وسجلت بذلك نمواً وصل إلى 23% من حيث عدد الصفقات و47% من حيث القيمة، مقارنة بشهر فبراير، وذلك حسب النسخة الثالثة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي، الذي أطلقته «أراضي دبي» بالتعاون مع «بروبرتي فايندر». وتشير بيانات المؤشر، الذي يتّخذ من 2012 سنة أساس، ومن يناير 2012 شهر أساس، ومن الربع الأول 2012 ربع أساس، إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال الربع الأول 2021 وصل إلى 11,753 مبايعة عقارية بقيمة بلغت 25.15 مليار درهم. ليشهد بذلك الربع الأول 2021 زيادة في معاملات مبيعات العقارات بشكل عام بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع 2020، بعدما سجلت مبيعات السوق الثانوي نمواً بنسبة 16%، في حين سجلت المبيعات على الخارطة تراجعاً بنسبة 7%. أما عند المقارنة بالربع الأول من عام 2020، فنجد أن الربع الأول 2021 حقق نمواً بنسبة وصلت إلى 15%، بعد تسجيل زيادة بنسبة 70% لعقارات السوق الثانوي، وتراجعاً بنسبة 29% للمبيعات على الخارطة.

السوق الثانوي

واستحوذ السوق الثانوي /‏‏ الوحدات الجاهزة على 63% من إجمالي المبايعات خلال مارس 2021، والتي تعتبر الأعلى عدداً لهذا النوع من العقارات في شهر واحد منذ يونيو 2015. في حين شكلت المبايعات على الخارطة 37%، شكّلت مبيعات الشقق 71% من الإجمالي، و29% لمبيعات الفلل /‏‏ تاون هاوس. وتعاملت المبايعات على الخارطة مع 1,713 عقاراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.91 مليار درهم، في حين تم تداول 2,930 عقاراً في السوق الثانوي بقيمة 8.02 مليارات. وبمقارنة هذه النتائج بفبراير، يتضح أن المبيعات على الخارطة ارتفعت بنسبة 37%، في حين ارتفعت مبيعات السوق الثانوي 16%. وبالنسبة لمارس، كان من المثير للاهتمام ارتفاع متوسط قيمة المعاملات للعقارات على الخارطة على أساس شهري بنسبة 24.6%. وبالنسبة للعقارات في السوق الثانوي فقد ارتفعت 21.5%. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات على الخارطة عند المقارنة بين مارس وفبراير بنسبة 70%، وارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات في السوق الثانوي 41%.

مدينة محمد بن راشد

ووفقاً لبيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة «بروبرتي فايندر»، استحوذت مدينة محمد بن راشد على 11.5% من إجمالي مبيعات الفلل /‏‏ تاون هاوس خلال مارس، تليها منطقة تلال الغاف بـ 10.1%، دبي هيلز استيت 9.9%، ند الشبا 8.2%، روكان 5.8%. وفيما يتعلق بالشقق، فقد استحوذت منطقة الخليج التجاري على نسبة 10.7% من إجمالي المبيعات، تليها مرسى دبي 9.3%، قرية جميرا الدائرية 8%، أبراج بحيرات جميرا 7.6%، ونخلة جميرا 7.2%.

بحث

تركزت عمليات البحث عن الفلل/‏‏ تاون هاوس في مارس 2021 في مناطق دبي هيلز استيت، المرابع العربية، نخلة جميرا، مدينة محمد بن راشد، وداماك هيلز، في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة، في مناطق مرسى دبي، داون تاون دبي، نخلة جميرا، الخليج التجاري، وقرية جميرا الدائرية.

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