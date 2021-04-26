6.7 مليارات تداولات عقارية بالشارقة للربع الأول

المصدر: الشارقة - البيان

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 6.7 مليارات درهم خلال الربع الأول 2021، بنسبة نمو وصلت إلى 84.9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المنفذة في الأشهر الثلاثة الماضية 20,448 معاملة بنسبة ارتفاع بلغت 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في الإمارة 60.3 مليون قدم مربعة، وذلك حسب ما كشفه التقرير الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

تعافٍ تدريجي

وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إن نتائج تداولات القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من 2021 تؤكد عودة القطاع إلى التعافي التدريجي واستعادة ثقة المستثمرين، وبالاستفادة من الحزمة الثانية من مجموعة المحفزات والتسهيلات والإعفاءات التي قدمتها حكومة الشارقة ممثلة بالمجلس التنفيذي للإمارة في شهر نوفمبر الماضي، والتي أسهمت بشكل مهم في دعم جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وقطاعات الأعمال، والأفراد، وتمكينهم من تجاوز آثار أزمة جائحة (كوفيد 19)، وبما يكفل استمرارية التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاع استفاد أيضاً من قرار حكومة الشارقة بشأن تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) إلى (2%) من قيمة البيع في الشارقة، أسوة بالمستثمرين الخليجيين وهو القرار الذي بدأ سريانه في بداية نوفمبر الماضي، الأمر الذي شجع المستثمرين نحو إجراء المزيد من الصفقات العقارية في الربع الأخير من 2020 والربع الأول 2021. وتوزعت المعاملات المنفذة خلال الربع الأول 2021 على معاملات سندات الملكية، والتثمين العقاري، والرهن، والإفادة عن الأملاك، وعقود البيع المبدئية. وبلغت معاملات الرهن 696 معاملة بقيمة وصلت إلى 2.6 مليار درهم، فيما بلغت معاملات سندات الملكية 5,672 معاملة، وأما معاملات عقود البيع المبدئية فارتفعت إلى 1,121 معاملة، وبنسبة 26.9% مستفيدة من تأجيل العمل بقرار تحصيل رسوم العقود المبدئية، وكذلك إطلاق بوابة المطورين العقاريين الإلكترونية.

43 جنسية

استثمرت 43 جنسية من مختلف دول العالم في القطاع العقاري في الشارقة خلال الربع الأول بإجمالي 4,125 مستثمراً منهم 3,214 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ عدد العقارات المتداولة 5,771 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 5.3 مليارات درهم، فيما وصل عدد المستثمرين من الجنسيات غير الخليجية الأخرى إلى 911 مستثمراً، قاموا بالتداول على 1,036 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم.

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