جائزة الابتكار بالتسويق لـ«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، جائزة الابتكار في التسويق خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» في العام 2020، وذلك عن حملته لمكافحة سرقة البيانات الشخصية عبر الهاتف #أمّن_حسابك «لم أكن أنا»، والتي جاءت امتداداً لجهوده المتواصلة لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وتزوديهم بأفضل السبل للحفاظ على أمانهم في القطاع المصرفي.

وباعتبارها حملة خدمية عامة جاءت بالتعاون مع شرطة دبي وحكومة دبي، تضمنت حملة #أمّن_حسابك «لم أكن أنا» فيلماً قصيراً حول ضحية لعملية احتيال، على أنغام الأغنية التي تصدرت التصنيفات «لم أكن أنا» للفنان الحائز على جائزة جرامي شاغي. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: مع استمرار البنوك ومؤسسات الخدمات المالية بتخصيص استثمارات ضخمة لحماية أصولها الرقمية، يتعين علينا الاستمرار بجهودنا لنشر الوعي حول المخاطر التي تسببها الجرائم الإلكترونية والممارسات غير القانونية مثل التصيد الاحتيالي التي يقع العملاء في جميع أنحاء العالم فريسة لها.

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