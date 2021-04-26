«دانة غاز» تعدل عن بيع أصولها البرية في مصر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «دانة غاز» عدولها بيع أصولها البرية في مصر والتي تم الإعلان عنها سابقاً يوم 25 أكتوبر 2020. ومع تعذر استيفاء عدد من الشروط المسبقة لاتفاقية البيع، بما يرضي الطرفين قبل حلول التاريخ النهائي لإتمام اتفاقية البيع والذي وافق الأربعاء 14 أبريل، فقد قرر مجلس إدارة الشركة مواصلة الاحتفاظ بأصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر وتشغيلها، إلى جانب امتياز شمال العريش البحري الاستكشافي ذي الإمكانات الواعدة.وحسب متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي، فيجب على الشركة الإفصاح عن الأثر المالي للعدول عن هذه الاتفاقية. ومن المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي على ربحية الشركة ومركزها المالي وتحسن في تدفقاتها النقدية في السنوات المقبلة.

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