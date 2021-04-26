الإمارات الثالثة عالمياً في استقطاب المستثمرين غير الأوروبيين

المصدر: دبي - سيد صالح

حصلت الإمارات على المركز الثالث عالمياً في قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية لاستقطاب المستثمرين غير الأوربيين في عام 2021، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

وذكرت المجلة في التقرير المرفق بالقائمة أن الإمارات حققت قفزات هائلة في استقطاب الاستثمارات، وباتت الآن موقعاً متميزاً للتوسع في الأعمال التجارية للمستثمرين غير الأوروبيين.

وحصلت الإمارات على 9.7 درجات من أصل 10 درجات في المؤشر الفرعي الخاص بالانفتاح على الأعمال التجارية، وهي نفس رصيدها أيضاً على مؤشر التكامل القانوني والاجتماعي، فيما حصلت على 9.5 درجات على مؤشر العمالة المؤهلة، 9.4 درجات على مؤشر جودة الحياة. ولم يتفوق على الإمارات في المؤشر الفرعي سوى الدنمارك والنرويج، اللتين نالتا المركزين الأول والثاني، على التوالي.

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