العقارات الفاخرة تواصل زخمها

دبي - البيان

أكد روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد»، أن العقارات الفاخرة في دبي تواصل زخمها الذي بدأته خلال الفترة الأخيرة بعد بدء تعافي قطاع العقارات في الإمارة تدريجياً من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي الجائحة، متوقعاً أن تواصل العقارات الفاخرة استقطاب المزيد من المستأجرين.

وقال ديفيرو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» للحديث عن الوحدات المستأجرة في «آي سي دي بروكفيلد بليس»: «كنا محظوظين للغاية، كوننا نجحنا في الانتهاء من البرج وافتتاحه في 2020، حيث تلقى البرج استقبالاً رائعاً من جانب الموجة الأولى من المستأجرين، والذين انتقلوا إلى البرج بدءاً من سبتمبر الماضي. وتضمنت قائمة المستأجرين أسماء لكبريات الشركات العالمية في قطاع الخدمات المصرفية والمهنية مثل شركة «إرنست أند يونغ» البريطانية للخدمات المهنية، بنكي «جوليوس باير» و«يو بي إس» السويسريين وبنك «ناتيكسيس» الفرنسي وغيرها».

وأضاف: «ما شهدناه هو طلب غير مسبوق لنا على الرغم من الجائحة، وأعتقد أن المستأجرين يبحثون عن عقارات متميزة ذات جودة عالية، ويتلمسون السبل لإعادة الموظفين إلى العمل من المكاتب مجدداً في بيئة آمنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز