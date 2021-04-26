صندوق النقد: الإمارات مركز عالمي لـ «فينتك»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات جعلت من نفسها مركزاً عالمياً للتقنية المالية «فينتك»، وأيضاً مركزاً عالمياً للابتكار في هذه التقنية، مشيراً إلى أن الإمارات تشترك في هذه المكانة المرموقة مع كلٍ من سنغافورة وهونغ كونغ.

وأوضح أن حكومة الإمارات كانت ضمن الحكومات الرائدة حول العالم، التي تبنت استراتيجيات رقمية واسعة النطاق في إدارة مصارفها الحكومية.

وأضاف: الإمارات مهتمة أيضاً بإصدار العملات الرقمية الحكومية، حيث تتعاون مع المملكة العربية السعودية، بشأن إطلاق عملة رقمية كمشروع تسوية عابرة للحدود، بُغية توفير خدمات مالية عصرية في متناول أيدي المتعاملين.

وأشاد الصندوق بحرص الإمارات على انتهاج الشفافية في الإفصاح عن الأطر القانونية والسياسات العامة الحاكمة لصناديق الثروة السيادية التابعة لها، وهو ما تمثل في كون الإمارات إحدى أبرز الدول الموقعة على «مبادئ سنتياغو».

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