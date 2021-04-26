بنك دبي التجاري يطلق أول منصة استشارات استثمارية آلية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، إطلاق تطبيق CBD Investr، ليصبح أول بنك في المنطقة يقدم منصة استشارات استثمارية آلية. وتم تطوير هذا التطبيق الاستثماري المبتكر بالشراكة مع InvestSuite، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الثروة ومقرها بلجيكا. ويقوم التطبيق بإدارة المحافظ الاستثمارية بفاعلية لتقديم أداء مثالي معدّل حسب المخاطر وذلك بفضل الخوارزميات الذكية التي تدعمه. ويتيح CBD Investr للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى باستخدام صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة (ETFs). ويتم تصميم هذه المحافظ بناءً على أهداف العميل المالية.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: نؤمن بأن مستقبل المصرفية الرقمية سيكون في قطاع الاستثمار ما سيمكننا من توفير خطط استثمار على مستوى عالمي لجميع الأفراد وفي جميع أنحاء المنطقة. ويسعدنا إطلاق التطبيق المبتكر يستخدم التقنيات المتطورة لتقديم حلول استثمارية على مستوى عالمي، لمساعدة العملاء على تنمية ثرواتهم بطريقة مريحة وأكثر شفافية وبأسعار معقولة ".

خدمات الأسواق

قال مارك زانيلي، المدير العام للخزينة وإدارة الأصول والأسواق العالمية في بنك دبي التجاري: يعد التطبيق الجيل التالي من خدمات الاستثمار والذي يوفر خدمات الأسواق المالية لمجموعة واسعة من المستثمرين. الاستثمار من أجل المستقبل هو ما يبحث عنه الجميع ومع مبلغ استثمار منخفض يبلغ 500 دولار، يتيح هذا المنتج للأفراد البدء في الاستثمار من أجل مستقبلهم في وقت مبكر جداً من حياتهم المهنية."

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