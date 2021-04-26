793 ملياراً قيمة الأسهم المملوكة للإماراتيين في سوق أبوظبي بنمو 109%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الإماراتيين بنسبة 109% إلى 793.3 مليار درهم في الربع الأول، مقارنة بنحو 379.9 مليار درهم في الربع الأول 2020.

وأشار السوق، في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه، إلى أن القيمة السوقية للأسهم المملوكة لمستثمرين غير إماراتيين زادت بنسبة 49% من 60.7 مليار درهم إلى 90.2 ملياراً، واستقطب السوق 692 مستثمراً جديداً في الربع الأول، موزعين بواقع 567 مستثمراً من الأفراد و125 من المؤسسات.

قيم التداول

وزاد إجمالي قيم التداول بيعاً وشراء في السوق من 21.4 ملياراً في الربع الأول 2020، إلى 107.8 مليارات في الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 402%. وارتفع إجمالي قيم تداول المؤسسات بيعاً وشراء بنحو 533% من 14.6 مليار درهم في الربع الأول 2020 إلى 92.6 مليار درهم في الربع الأول 2021.

وارتفعت أحجام التداول بيعاً وشراء من 7.4 مليارات سهم في الربع الأول 2020، إلى 20.8 مليار سهم في الربع الأول 2021، بزيادة نسبتها 182%. ونما إجمالي أحجام تداول المؤسسات بيعاً وشراء و293% من 3.6 مليارات سهم في الربع الأول 2020 إلى 14.4 مليار درهم في الربع الأول 2021.

تداولات الإماراتيين

وأشار سوق أبوظبي إلى أن استثمارات الإماراتيين بيعاً وشراء بلغت 64.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 469% مقارنة بنحو 10.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم، فيما ارتفعت أحجام التداولات بيعاً وشراء بنسبة 195% من 4.6 مليارات سهم إلى 13.7 مليار سهم.

جنسيات

على صعيد الجنسيات الخمس غير الإماراتية الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تصدرت المملكة المتحدة بـ5.6 مليارات درهم، ثم الولايات المتحدة 2.1 مليار، والسعودية 1.6 مليار، وسنغافورة مليار، والنرويج 600 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز