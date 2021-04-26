45 يوماً لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية المدققة

المصدر: أبوظبي – البيان

شدد سوق أبوظبي للأوراق المالية على الشركات المدرجة بأهمية تزويده بالبيانات المالية الربع سنوية المراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية موقعة، وذلك وفقاً للمتطلبات والخطط التوجيهية.

وأضاف أن الشركات المدرجة تلتزم بإعداد بياناتها المالية المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية «IFRS»، كما تلتزم الشركات المدرجة بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول، كما يتوجب على جميع الشركات أن تتبع المبادئ التوجيهية المرفقة عند إعداد تقرير مجلس الإدارة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية.

ولفت السوق انتباه الشركات إلى ضرورة تزويده بالتقرير المالي للربع الأول من العام الجاري بالغتين العربية والإنجليزية عن طريق استخدام آلية الإفصاح الإلكتروني «E – Service».

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