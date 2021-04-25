«شعاع» تقر توزيع 3% نقداً لأول مرة بعد الاندماج

المصدر: دبي - البيان

أقرت الجمعية العمومية لشركة شعاع كابيتال، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 3 % من رأس المال بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 76.1 مليون درهم عن عام 2020.

وتعد الأرباح الموزعة لأول مرة منذ اندماج «شعاع كابيتال» ومجموعة أبوظبي المالية في عام 2019.

وذكرت الشركة أن العمومية المنعقدة يوم الخميس الماضي صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن العام الماضي، وتقرير مدقق الحسابات عن نفس العام.

كما وافقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وتعيين عضو مجلس الإدارة مرشد عبده الرديني حتى انتهاء دورة المجلس الحالي.

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