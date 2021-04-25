"ميرال" تتبنى حلول تطبيقات "اوراكل" لتحقيق التحول الرقمي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختارت "ميرال"، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، حلول Oracle Fusion Cloud Applications Suite لأتمتة أعمالها الأساسية، بما في ذلك إدارة الموارد المالية والبشرية.

وتعد "ميرال" شركة مطورة للوجهات والمرافق الترفيهية الحائزة على عدة جوائز عالمية، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروولد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي. وبصفتها شركة تستخدم حلول تقنية معلومات متعددة، سعت "ميرال" إلى توحيد عملياتها التجارية بهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية ومرونة أعمالها، فضلاً عن تلبية احتياجات القوى العاملة سريعة النمو.

وقال علي نمر، المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا الرقمية في ميرال: "نركز في ميرال على توفير الحلول التحويلية التي ترتقي بمستوى أعمالنا وكذلك تجارب زوارنا. ومع وجود مجموعة متزايدة من التطورات، أصبح من المهم بالنسبة لنا الحصول على المعلومات والبيانات المحدّثة في الوقت الفعلي في جميع عملياتنا الأساسية. وستساعدنا حلول Oracle Fusion Applications في أتمتة عملياتنا التجارية وتعزيز الكفاءة على منصة آمنة وشاملة، وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد أبوظبي المستدام والمتنوع".

ستطبق "ميرال" حلOracle Fusion Cloud Enterprise لإدارة الموارد وحلOracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) لإدارة أداء الشركة وحلOracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) لإدارة رأس المال البشري. وستساعد هذه الخطوة شركة "ميرال" على خفض التكاليف وزيادة دقة التوقعات وتعزيز خبرة الموظفين وتحسين عملية اتخاذ القرارات في جميع أقسام الشركة.

ومن جانبه قال راؤول ميزرا، نائب رئيس قسم تطبيقات الأعمال في Oracle الخليج: "تعدّ قدرة أي شركة على الاستمرار بالابتكار مفتاح تفوقها في تقديم الخدمات والحلول التي توفرها الشركات المنافسة وتحقيق النجاح على المدى الطويل. وتلعب شركة ميرال دوراً حيوياً في التنوع الاقتصادي في أبوظبي، ومن خلال تحديثات المنتجات المستمرة وإمكانيات تعلم الآلة، ستساعد حلول Oracle Fusion Applications شركة ميرال على البقاء في صدارة التوقعات البيئية والاقتصادية وتوقعات العملاء سريعة التطور".

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