«العالمية القابضة» تستحوذ على 40% من «ريسبونس بلس للخدمات الطبية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الشركة العالمية القابضة أنها أتمت عملية الاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها 40% من رأس مال شركة «ريسبونس بلس للخدمات الطبية ذ.م.م» من خلال إحدى الشركات التابعة لها، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية.

وبحسب إفصاح أصدرته الشركة العالمية القابضة اليوم ونشرته على الموقع الشبكي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن «ريسبونس بلس» هي إحدى وحدات مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية» في أبوظبي. وأسست «ريسبونس بلس» في عام 2010، وباتت واحداً من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وتعمل على توفير إدارة الرعاية الصحية في المواقع وعمليات النقل الطبية في حالات الطوارئ من مواقع العمل عن بُعد.

وتمتلك «ريسبونس بلس» وجوداً أيضاً في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، كما تُخطط للتوسع عبر الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وفي دول أفريقيا أيضاً كغانا ونيجيريا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

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