شراكة بين «أدنوك للتوزيع» و«المكرم لتجارة قطع غيار السيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أدنوك للتوزيع» دخولها في شراكة لمدة 5 سنوات مع شركة «المكرم لتجارة قطع غيار السيارات (أيه – ماب)» لتوزيع زيوت وشحوم «أدنوك فويجر» في الإمارات خارج إطار شبكة محطات خدمة أدنوك.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: سعداء بشراكة التوزيع الجديدة مع «المكرم لتجارة قطع غيار السيارات»، ونتوقع منهم تسخير خبرتهم الطويلة داخل الدولة وخارجها في دعم سلسلة توزيع زيوت وشحوم أدنوك بالأفكار المبتكرة.

وقال أسد بادامي، المدير العام لشركة «أيه – ماب»: نتطلع إلى أن نصبح جزءاً جوهرياً من سلسلة توزيع زيوت وشحوم أدنوك داخل الدولة على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها. وتخول الاتفاقية شركة «أيه – ماب» حق توزيع زيوت وشحوم «أدنوك فويجر» عبر شبكة واسعة من منافذ البيع المنتشرة في جميع إمارات الدولة، وتسهيل عملية التوزيع لضمان انسياب توزيع منتجات «أدنوك للتوزيع».

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