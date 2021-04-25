مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تنظم حملة تطعيم لتجار الذهب

المصدر: دبي - البيان

قامت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وهي أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات، بتسهيل إحدى أكبر حملات التلقيح الجماعية لتجار التجزئة للمجوهرات في دبي، تحت رعاية وبدعم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وشرطة دبي، وتم خلال الحملة توفير اللقاحات لأكثر من 3000 عضو من قطاع الذهب والمجوهرات خلال حملة التطعيم التي استمرت ثلاثة أيام والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. ستستمر حملة التطعيم في الأسابيع المقبلة لضمان تلقيح القوى العاملة الكاملة للقطاع في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا السياق صرح توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، قائلاً: «نحن فخورون بكوننا من أولى الهيئات التجارية في دبي التي قامت بتأمين اللقاح لجميع أعضائنا وموظفيهم. كوننا مسؤولين عن صحة وسلامة موظفينا ومستهلكينا، كان هذا مهماً للغاية بالنسبة لنا أكثر من أي شيء آخر. أيضاً، بهدف الحد من انتشار Covid-19، تعد حملة التطعيم هذه خطوة مهمة».

مضيفاً: «أود أن أعرب عن خالص امتناننا لبلدية دبي وشرطة دبي ودبي للسياحة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والحكومة على سهولة حملات التطعيم هذه».

توفر حملة التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأت في ديسمبر 2020، تطعيماً مجانياً للجمهور كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز التعافي الدائم من الوباء.

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