الحي الأول بمدينة محمد بن راشد يدشن برنامجاً صحياً مجاناً للمقيمين

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار سعيها المتواصل نحو تعزيز صحة ورفاهية سكانها، أطلقت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، برنامجاً للصحة والعافية مجاناً يتضمن مجموعة من التدريبات التي تسعى لتعزيز نشاط الجسم والعقل على حدٍ سواء.

وسوف ينعم المقيمون في الحي الأول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بفرصة للمشاركة في مجموعة من حصص اللياقة البدنية التي تتراوح من تلك التي تعزز الاسترخاء إلى التدريبات لكامل الجسم والتي تقدم بالتعاون مع «إنهانس فيتنس». وستشمل هذه الحصص تدريبات الحلبة، والزومبا، والتمارين الرياضية المائية، وملاكمة الظل، وتمارين الكارديو للقلب والساقين، واليوغا والتأمل، بالإضافة إلى تمارين أنيمال فلو – وهو تمارين مبتكرة تجمع بين الحركات الأرضية المعتادة وتمرينات من الأنظمة التي تعتمد على وزن الجسم.

وصرَّح المتحدث باسم الحي الأول قائلاً: «تمثل صحة جميع المقيمين في الحي الأول أولوية قصوى لنا، ونحن ملتزمون بتشجيع وتقديم الأنشطة التي تعزز الصحة واللياقة والعافية. وتضفي هذه المبادرة الجديدة نهجاً شاملاً للحياة، فهي تضمن لأفراد مجتمعنا الاسترخاء وتجديد النشاط والاستعداد للعالم المزدحم بعد نهاية كل أسبوع».

ومع الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة، تُعقد حصص التدريب بجوار بحيرة كريستال لاغون في الحي الأول في عطلة نهاية الأسبوع.

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