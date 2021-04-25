المصدر: وام

يختتم فعالياته بنجاح"مهرجان دبي للمأكولات 2021 " يختتم فعالياته بنجاح"مهرجان دبي للمأكولات 2021 " يختتم فعالياته بنجاح

حققت الدورة الثامنة من مهرجان دبي للمأكولات 2021 نجاحا و اقبالا كبيرين من الجمهور من خلال برنامجه الحافل بالأنشطة و التجارب الفريدة على مدار 24 يوما تم عبرها استعراض مكانة دبي العالمية عاصمة فنون الطهي في المنطقة والوجهة المميزة لعشاق الطعام.

و شهد المهرجان - الذي نظمته مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - مشاركة أكثر من 1500 مطعم قدمت كل ما هو جديد للزوار والمواطنين والمقيمين .

و على مدار أيام المهرجان قدم "أسبوع دبي للمطاعم" فرصة لرواده للإستمتاع بوجبات شهية وشهد أكثر من 12000 عملية حجز.

و اشتمل المهرجان على عدد من الفعالية الأخرى منها "رحلة في عالم المذاقات" و"صنع في دبي" والتي تضمنت عددا من خيارات المطاعم والمقاهي.

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