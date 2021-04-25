«نتورك إنترناشيونال» تعيّن رئيساً تنفيذياً للعمليات في المجموعة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ترقية جمال النساي إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، لينضم بذلك إلى فريق الإدارة العليا، ويتولى من خلال منصبه المستحدث مؤخراً مهمة قيادة العمليات في مختلف المناطق الجغرافية، التي تخدمها المجموعة.

انضم النسّاي إلى فريق «نتورك إنترناشيونال» في عام 2008، وعمل منذ ذلك الحين في أقسام الأعمال والتكنولوجيا والإدارة والحوكمة والعمليات، وأسهم في مواصلة تحسين إمكانات وخبرات العمليات في المجموعة، إضافة إلى تعزيز كفاءة التكاليف والارتقاء بمعدلات الأرباح الإجمالية، وخلال هذه الفترة الطويلة، شغل النسّاي مناصب عليا عدة، منها نائب الرئيس الأول- مدير المجموعة للحوكمة في «نتورك إنترناشيونال»، حيث أشرف على شؤون الحوكمة الاستراتيجية وحوكمة المشاريع، ضمن مختلف مجالات عمليات المجموعة، بما في ذلك مكتب إدارة المشاريع، والتدقيق والمخاطر، وإدارة مزودي الخدمات، والجودة والضوابط، وإدارة المخزون والأصول. وكان النسّاي قد شغل مؤخراً منصب نائب الرئيس الأول- رئيس إدارة تقديم الخدمات في المجموعة.

قال جمال النسّاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة: «تخوض «نتورك إنترناشيونال» مرحلة بالغة الأهمية في ضوء الفرص الهائلة المتوفرة أمامها لتسريع وتيرة التوجهات الإيجابية في قطاع المدفوعات الرقمية في الأسواق، التي نزاول نشاطنا فيها. ومن هنا تأتي أهمية تركيزنا على التميز التشغيلي ركناً رئيسياً لنجاحنا ودعم خططنا لتحقيق النمو المتواصل. وأتطلع قدماً لمتابعة العمل إلى جانب فريق الإدارة العليا، ومباشرة عملي نحو المرحلة المقبلة من التقدم والازدهار».

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