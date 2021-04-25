وزير خارجية فرنسا يعقد مؤتمراً عن بعُد للشكف عن تفاصيل مشاركة فرنسا في "إكسبو 2020 دبي"

المصدر: دبي - البيان

يعقد جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، والسيد إريك لانكيه، المفوض العام لفرنسا في "إكسبو 2020 دبي"، رئيس الشركة الفرنسية للمعارض "كوفريكس"، مؤتمراً صحفياً عن بُعد عبر شبكة الإنترنت يتحدثان خلاله عن آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة فرنسا في المعرض الدولي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي.

وسوف يكشف الوزير الفرنسي خلال المؤتمر الرقمي الذي سينعقد يوم الإثنين المقبل 26 أبريل الجاري عند الساعة 12:30 من بعد الظهر، بحضور جميع الرعاة الرئيسيين وأصحاب المصلحة عن تفاصيل برامج الفعاليات والمعارض الجانبية المتخصصة الموقتة والدائمة التي يستضيفها "جناح فرنسا" طوال فترة انعقاد هذا الحدث الدولي اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021.

ويُشار في هذا الصدد إلى أنه تم الإعلان مؤخراً، عن انتهاء العمل في "جناح فرنسا" واستكمال جميع الإنشاءات فيه قبل 5 أشهر من الموعد الرسمي لافتتاح المعرض الدولي بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض "اكسبو 2020 دبي"، يرافقها السيد فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة والجاذبية الاقتصادية.

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