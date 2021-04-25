دبي مول يمنح المتسوّقين فرصة ربح أميال سكاي واردز لتذكرتي سفر خلال رمضان

يقدّم دبي مول، أكبر مركز لتجارة التجزئة والترفيه وأكثرها استقطاباً للزوّار في العالم، ووجهة عشّاق التسوّق والترفيه، لمتسوّقيه وروّاده حافزاً أكبر هذا العام للاستمتاع بالموسم الرمضاني في دبي مول.

اعتباراً من 22 أبريل وحتى 13 مايو، ستمنح حملة "تسوّق وسافر" الزوّار فرصة ربح أميال سكاي واردز لتذكرتي سفر ذهاب وإيّاب، وذلك عبر التسجيل في تطبيق دبي مول ومسح إيصالات عملياتهم الشرائية. وسواء كنت تتطلّع إلى زيارة عائلتك أم تخطّط للسفر لقضاء عطلتك الصيفيّة، يمكنك التطلّع لربح مفاجأة مُذهلة عند تسوّقك في دبي مول أثناء الموسم الرمضاني لهذا العام.

شروط الاشتراك سهلة وبسيطة، ما على الزوّار سوى الاستمتاع بالتسوّق أو تناول الأطعمة أو قضاء أمتع الأوقات في وجهات دبي مول الترفيهية، ومن ثم مسح إيصالاتهم الشرائية التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي على تطبيق دبي مول، ومتابعة صفحة @TheDubaiMall على إنستغرام لمعرفة ما إذا كانوا أحد رابحي الجائزة المحظوظين.

سيتم الإعلان عن أسماء الرابحين الثلاثة بعد انتهاء فترة العرض، حيث سيحصل كل منهم على أميال سكاي واردز لتذكرتي سفر ذهاب وإيّاب لأي وجهة من اختيارهم.

سيتم إجراء السحب على الجائزة في 18 مايو، وسيتم الإعلان عن أسماء الرابحين الثلاثة على ستوري صفحة دبي مول على إنستغرام ، لذا ابق على إطلاع ودع هاتفك المتحرك قريباً منك.

مع احتوائه على أكثر من 1,300 علامة تجارية، و200 مطعم، فضلاً عن معالمه الترفيهية الأكثر تميّزاً في دبي، يمنحك دبي مول العديد من النشاطات الرائعة التي يمكنك القيام بها لقضاء أمتع الأوقات في الشهر الفضيل هذا العام. وسواء كنت ترغب بالاستمتاع بوجبة إفطار شهية، أو اصطحاب أفراد العائلة إلى مدينة الألعاب الافتراضية VR Park أو حلبة دبي للتزلّج، يُقدّم دبي مول لزوّاره باقةً متنوّعة من الخيارات المذهلة والمميزة.

لا تنس أيضاً – يمكن للمتسوّقين الاطلاع على أفضل الصفقات الشرائية قبل البدء بتسوّقهم في دبي مول، وتحديد أماكن مواقف السيارات الأقرب إلى متجرهم المفضّل، كل هذا عبر تطبيق دبي مول.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز