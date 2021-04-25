ماجد الفطيم يبقى ضمن أغنى 500 شخص في العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظ ماجد الفطيم بوجوده ضمن قائمة أغنى 500 شخص بالعالم حتى تاريخ الــ 23 من أبريل الجاري، بحسب التحديث الفصلي، الذي نشرته أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية للقائمة.

وجاء الفطيم في المركز الــ 436 عالمياً، بثروة شخصية، تبلغ قيمتها 6.32 مليارات دولار.

وتضمنت القائمة الجديدة 3 سعوديين، وهم الأمير الوليد بن طلال، بالمركز الـ 117 بثروة قيمتها 16.8 ملياراً، ومحمد العمودي (الـ 309)، بثروة قيمتها 8.74 مليارات، ومحمد الجابر (الـ 374)، حيث بلغت قيمة ثروته 7.19 مليارات، كما تضمنت القائمة مصرياً واحداً وهو ناصف ساويرس، والذي جاء في المركز (الـ 433) بثروة بلغت قيمتها 6.37 مليارات. وكانت صدارة القائمة من نصيب جيف بيزوس، مؤسس «أمازون» للتسوق الإلكتروني، حيث بلغت قيمة ثروته 193 مليار دولار، فيما حل إيلون ماسك، مؤسس «تسلا» لتصنيع السيارات الكهربائية ورئيسها التنفيذي، في المركز الثاني بثروة قيمتها 185 مليار دولار، وجاء الفرنسي برنار ارنو، مؤسس مجموعة «لوي فيتون» للسلع الفاخرة ورئيسها التنفيذي، ثالثاً بثروة قيمتها 150 مليار دولار، ثم بيل غيتس، مؤسس «مايكروسوفت» للبرمجيات، رابعاً، وبلغت ثروته 145 دولار، وكان المركز الخامس من نصيب مارك زوكربيرغ، مؤسس «فيسبوك» ورئيسها التنفيذي، وبلغت قيمة ثروته 111 مليار دولار.

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