الجائحة حوّلت الإمارات من رائدة إلى قائدة في «فينتك»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «يوروموني» البريطانية أن الإمارات كانت رائدة عالمية بالفعل في مجال التقنية المالية «فينتك» قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» في جميع أنحاء العالم، ثم تفشت الجائحة لتحوّل الإمارات من رائدة إلى قائدة عالمية في هذا المجال.

ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون المالية حول العالم تقريراً عن تقدم الإمارات في «فينتك» وفي الاقتصاد الرقمي بصفة عامة. جاء التقرير بعنوان «الإمارات تحقق قفزة رقمية هائلة في تقنيتي «اعرف عميلك» و«بلوك تشينز»»، ورصد مدى توسع البنوك العاملة في الإمارات في رقمنة خدماتها المصرفية وتطبيق التقنيات الحديثة في آليات تسيير أعمالها، مثل تخزين وتسجيل البيانات من خلال تقنية سلاسل الكتل «بلوك تشينز»، وتقنية «اعرف عميلك» للتحقق من العملاء المصرفيين باستخدام البيانات الرقمية المسجلة عبر «بلوك تشينز». وتضمن تقرير «يوروموني» مقابلة مع استياناكس كاناكاكايس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة «نوربلوك» السويدية المتخصصة في خدمات تقنية «اعرف عميلك»، والتي افتتحت مقراً لها في مركز دبي المالي العالمي، باعتباره المركز المالي الرئيسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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