«محمد بن راشد للمشاريع» أفضل بيئة عمل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

حصلت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل لعام 2021، وذلك بعد عملية تقييم مستقلة تمت من قبل مؤسسة «غريت بليس تو وورك»، استندت إلى مجموعة من المحاور والمقاييس المتعلقة بالسعادة الوظيفية، من خلال استقصاء رأي منفذ لجميع الموظفين بمختلف الفئات الوظيفية بالمؤسسة، بالإضافة لعملية التدقيق والمراجعة على أفضل الممارسات المنفذة في هذا المجال.

ويؤكد الحصول على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل أهمية تعزيز السعادة الوظيفية، وتقوية الثقافة والقيم المؤسسية، حيث نالت المؤسسة نسبة 90 % وفق مؤشر الثقة، وبذلك تعتبر أول مؤسسة داعمة للمشاريع تحصل على اعتماد «أفضل بيئة عمل» عالمياً.

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