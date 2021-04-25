استطلاع «البيان»: تباين التوقعات حول ارتفاع الإيجارات السكنية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» عبر موقع الصحيفة الإلكتروني وحسابها في «تويتر» انقساماً بين المشاركين على صعيد ما إذا كانوا يتوقعون زيادة قيمة الإيجارات السكنية مع تزايد معدلات التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» التي طالت أغلب القطاعات والأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم. وانقسمت آراء المشاركين مناصفة تقريباً بين متوقع للزيادة وبين من لا يتوقعها مطلقاً، فمن من وجهة نظر هؤلاء لا ينبغي أن تزداد قيمة الإيجارات لمجرد التعافي من تداعيات الجائحة.

قيمة إيجارية

شهد متوسط القيمة الإيجارية خلال 2019 تراجعات ليست بالقليلة، وزادت تلك التراجعات خلال 2020 على خلفية تداعيات الجائحة من جهة وتزايد الإمدادات العقارية التي رفعت المعروض في سوق السكن من جهة أخرى. وقام العديد من الملاك بمبادرات تستهدف حماية مصالحهم ودعم المستأجرين خلال الجائحة ومساعدتهم على عدم التعثر في سداد المستحقات، وتنوع الدعم بين تمديد فترات تجديد عقود الإيجارات، وتأجيل سداد الدفعات المستحقة لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر أو إطفاء 3 دفعات من الدفعات المستحقة السداد.وقال 50% من المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني»، ومثلهم بفارق بسيط من المشاركين بآرائهم على حساب البيان في «تويتر»: إنهم يتوقعون زيادة في قيمة الإيجارات مع تسارع التعافي الاقتصادي الذي يرافقه عادة زيادة الطلب على التأجير مما يدفع بأغلب الملاك إلى زيادة قيمة الإيجارات.

عمليات التطعيم

وقال هشام الفار الخبير العقاري عمليات التطعيم الواسعة في الدولة التي ساهمت على نطاق واسع في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتها الطبيعية، تمثل محطة مهمة لترسيخ استقرار السوق العقاري في البيع والإيجار وأن قيام بعض المؤجرين باستغلال هذا التعافي في رفع الإيجارات يمثل مخاطرة استثمارية، إذ إن بمقدور المستأجرين الحصول في الوقت الراهن على عروض إيجارية منافسة حتى العام المقبل 2022.

مرحلة التعافي

وكان تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز، ذكر أنه «وخلال مرحلة التعافي وهي خلال العامين الجاري والمقبل، فإن العقارات السكنية ستواجه تراجعاً في الإيجارات وتراجع الأسعار مع زيادة الفائض». ومن جهته فإن تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات دبي للربع الأول من عام 2021 جاء مغايراً بالكامل بقوله «واتجه المستأجرون بشكل واضح نحو استئجار الفلل منخفضة التكلفة الواقعة في المناطق البعيدة عن وسط المدينة مثل أكويا أكسجين، قرية جميرا الدائرية، مدن، ودبي الجنوب، والتي شهدت إلى حد كبير تقلبات طفيفة في الأسعار لم تتجاوز 5% في الربع الأول 2021. وشملت قائمة المناطق المطلوبة من قبل المستأجرين الباحثين عن شقق منخفضة التكلفة للإيجار النهدة، واحة دبي للسيليكون، مدينة دبي الرياضية، والتي بشكل عام شهدت انخفاضات في متوسط الإيجارات تراوحت بين 2٪ إلى 7 ٪.. وتباينت معدلات الإيجار في مناطق بارزة مثل وسط مدينة دبي، نخلة دبي، شارع الشيخ زايد، حيث بقيت ثابتة أو سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5 ٪.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز