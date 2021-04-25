«كلية دبي للسياحة» تضيف دورات تدريبية جديدة على منصة «نهج دبي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت كلية دبي للسياحة عن إضافة سلسلة جديدة من الدورات التدريبية التفاعلية إلى منصتها التعليمية المبتكرة «نهج دبي» التي تم تطويرها أخيراً، لتسهم في تعزيز تجربة الضيافة العالمية التي تشتهر بها الإمارة، وكذلك مواكبة الطلب المحلي وتوجهات السفر العالمية، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع السياحة العالمي. وتقدم منصة «نهج دبي» الفرصة لتوسيع معارف العاملين في القطاعين العام والخاص وتحسين خبراتهم، حيث توفر التدريب للأفراد الذين يتعاملون بشكل مباشر مع السياح، مثل موظفي الفنادق، وشركات الطيران، والمطارات، ومراكز التسوق، ووسائل النقل العامة، والمتنزهات والوجهات السياحية، لتعزيز مهاراتهم للتعامل بشكل مناسب مع السياح الراغبين بمعرفة المزيد عن دبي.

وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: «نؤمن، انطلاقاً من مكانة دبي الرائدة، بأهمية تقديم أرقى التجارب لجميع زوار دبي في مختلف الوجهات والمرافق السياحية في الإمارة. وتأتي هذه الدورات الجديدة التي تقدمها الكلية للتأكيد على أهمية دور منصة نهج دبي في ضمان امتلاك الموظفين ممن يتعاملون مباشرة مع السياح للمعرفة الكافية، والتحليلات الدقيقة للسوق، وكذلك التمتع بالمهارات المطلوبة للتعامل مع السياح الدوليين، وكذلك المقيمين في الإمارات ممن يرغبون باستكشاف دبي».

موضوعات متنوعة

والدورات الجديدة تتضمن مجموعة من الموضوعات المتنوعة، من بينها «مقدمة عن إسرائيل والمسافرين اليهود»، وهي دورة تمكّن المشاركين من فهم ثقافة وعادات هذه الشريحة من السياح لضمان تزويدهم بمستوى الضيافة الذي تشتهر به دبي. كما تقدم المنصة دورة جديدة بالكامل تحت عنوان «مقدمة إلى السياحة الصحية»، وذلك بالتعاون مع برنامج تجربة دبي الصحية.

وإلى جانب ذلك، أضافت منصة «نهج دبي» المزيد من الدورات المتخصصة في مجال الضيافة والتي تشمل:

• خدمة المأكولات والمشروبات

• مكاتب الاستقبال

• إدارة الضيافة

• التنظيم الناجح للفعاليات

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