18 التزاماً لمُشغل منصة التمويل الجماعي تجاه المستثمرين

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 18 التزاماً للشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط المشغّل لمنصة التمويل الجماعي تجاه المستثمرين، وذلك في مسودة المشروع التي طرحتها لجميع الأطراف المعنية بسوق رأس المال لإبداء آرائهم فيها وذلك حتى 15 مايو المقبل. وقالت الهيئة إن المشغل ملزم بإبرام اتفاقية مع المستثمر تتضمن حقوق والتزامات الطرفين وبوجه خاص البيانات المتعلقة بالاستثمار في طلبات التمويل، والمبالغ المستحقة على المستثمر نتيجة المشاركة في تلك الطلبات، والرسوم المستحقة عليه مقابل الخدمات المقدمة له، وقنوات التواصل بين الطرفين، وما يفيد إقرار المستثمر بعلمه بمخاطر الاستثمار والتي من ضمنها عدم إمكانية بيع الحصص أو التنازل عنها إلى مستثمرين آخرين بعد تأسيس الشركة إلا وفقاً للقوانين المعمول بها.

طالب التمويل

وثانياً، توعية المستثمر بكيفية الاستثمار من خلال المنصة، ونوع الاستثمار المعروض عليه، وثالثاً التأكدّ من عدم تجاوز استثمارات المستثمر - باستثناء المستثمر المؤهل ـ مبلغ ثلاثين ألف درهم لدى كل طالب تمويل، وبما لا يتجاوز مئة ألف درهم لكافة طلبات التمويل المعروضة على المنصة خلال 12 شهراً، ورابعاً، قصر التعامل في المنصة على تجميع الأموال بغرض تأسيس شركة أو زيادة رأس مال شركة، والامتناع عن بيع حصص الشركاء أو التنازل عنها بعد التأسيس إلى مستثمرين آخرين.

وخامساً، الاحتفاظ بأموال المستثمرين المودعة من قبلهم في حساب مصرفي في الدولة مخصص لذلك (Escrow account) لحين انتهاء فترة العرض المقترحة أو إغلاق العرض لاستكمال التمويل المطلوب، وسادساً، تحويل الأموال المجمعة إلى طالب التمويل خلال المدة المتفق عليها بينهما ـ بعد انتهاء فترة العرض أو استكمال التمويل المطلوب - وذلك بعد التأكد من تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته المقررة.

تغيّرات جوهرية

وسابعاً، وضع إجراءات لضمان تنفيذ طالب التمويل لالتزاماته تجاه المستثمرين بما فيها إتمام إجراءات تملكهم للحصص. وثامناً، غلق العرض فور استكمال التمويل المطلوب ولو لم تنته فترة العرض المقترحة من طالب التمويل، والتأكد أن الأموال المجمعة لا تتجاوز المبلغ المستهدف جمعه. وتاسعاً، رد الأموال إلى المستثمرين خلال (5) أيام عمل حال عدم نجاح العرض أو إخفاق طالب التمويل في إتمام التزاماته، أو إلغاء طلب التمويل، أو في حال تجاوزت الأموال المجمعة المبلغ المستهدف جمعه.

وعاشراً، التأكد أنه لا توجد أي تغيرات جوهرية في طلب التمويل أو في طالب التمويل أو في المشروع ذاته. و11، دراسة خطة العمل والجدوى المالية والاقتصادية للمشروع المتعلقين بطلب التمويل، على أن تكون محددة وواضحة، والتأكد من صحة جميع المستندات والإجراءات المتعلقة بهما. و12، عرض معلومات طالب التمويل على المنصة قبل (21) يوماً على الأقل من بدء السماح للمستثمرين بالمشاركة في رأسماله، وعرض قنوات التواصل معه. و13، التحقق من مدى انطباق معايير الكفاءة والملاءمة على رئيس وأعضاء مجلس إدارة طالب التمويل وإدارته التنفيذية والعاملين لديه.

وسائل احتيال

وأوضحت الهيئة أن الالتزام الــ14 يتمثل في عرض إفصاحات طالبي التمويل على المنصة مع الاحتفاظ بتلك الإفصاحات والتحقق من صحتها ودقتها. و15، الإفصاح فوراً على المنصة عن أي أخطاء أو معلومات أو بيانات مضللة أو مخاطر استثمارية تتعلق بطالب التمويل أو مشروعاته واستثماراته. و16، التحقق من عدم وجود أي وسائل احتيال أو خداع أو إضرار بالمستثمرين من قبل طالب التمويل. و17، رفض طلب طالب التمويل بالعرض على المنصة، أو حذف عرضه من المنصة حال تبين أن طلب التمويل يخل بمصالح المستثمرين أو يخالف أحكام هذا القرار أو أي من القوانين المعمول بها في الدولة.

وذكرت الهيئة أن الالتزام الـ18 والأخير يتمثل في الامتناع عن إبداء أي مشورة للمستثمرين، أو التفاوض بشأن التمويل المعروض على المنصة، أو الإعلان عن أي من طلبات التمويل على موقعه الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى غير المنصة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز