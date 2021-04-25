10 محركات تدعم نمو عقارات دبي في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

رصد خبير عقاري 10 عوامل رئيسة داعمة ساهمت في نمو قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول 2021 على أساس سنوي 44% ما يعطي مؤشراً قوياً على استمرارية تحقيق العام الحالي نتائج إيجابية، لتواصل بذلك الإمارة تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين ببيئتها العقارية الجاذبة.

وكشف وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، عن أن بيانات دائرة الأملاك والأراضي في دبي أظهرت نمواً في التصرفات العقارية (مبيعات + رهون + هبات) إلى 68.6 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، عبر تنفيذ 18 ألفاً و526 تصرفاً.

وأوضح وليد الزرعوني، أن الانتعاش في المبيعات يعكس حالة التفاؤل خلال عام 2021 والحوافز الاستثمارية التي توفرها الإمارة والمبادرات الحكومية الداعمة لنمو السكان وزيادة الطلب المباشر على العقار مشيراً إلى أن أداء السوق خلال الربع الأول من 2021 أظهر مؤشرات إيجابية تجلت من خلال تزايد قيمة وعدد الصفقات وتباطؤ وتيرة تراجع الأسعار في المناطق التي شهدت حركة تصحيح سعري لتأخذ منحى تصاعدياً بفعل الإقبال على شراء الفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية.

وتتضمن العوامل الداعمة لأداء القطاع في دبي خلال الربع الأول من 2021:

عمليات التطعيم

كما شكلت الجائحة أزمات حقيقية للاقتصاد العالمي فإن الإسراع في توزيع اللقاحات سيكون نقطة التحول نحو تعويض الخسائر، وستتحقق الدول الأسرع في توزيع التطعيمات الأكثر استفادة من المزايا الاقتصادية المصاحبة لذلك.

وأشار أن عمليات التطعيم الواسعة ضد الفيروس في الإمارات تساعد اقتصادها على التعافي بوتيرة أسرع من غيرها على مستوى العالم، إذ تقود جهوداً سباقة في عمليات التطعيم في المنطقة لتصبح الأولى عربياً والثالثة على مستوى العالم.

وذكر الزرعوني أن تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر، يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم، استناداً لعدد من الضوابط والشروط، نقلة نوعية للقطاع العقاري، إذ يخلق طلبا جديدا على القطاع.

إكسبو دبي

وأوضح أن استضافة «إكسبو دبي» والإنفاق المستمر لتطوير البنية التحتية سيعزز الإقبال على تأجير العقارات في الإمارة، كذلك تعزيز الاستثمار بالقطاع العقاري خلال السنوات المقبلة.

وقدرت الدراسات البحثية القيمة المضافة فيما بعد إكسبو، بنحو 62.2 مليار درهم حتى ديسمبر 2031 من خلال المساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والانتقال نحو اقتصاد يقوم على الابتكار وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمساعدة على دعم الزخم وحفز قطاعات النمو الرئيسة، مثل الخدمات اللوجستية والنقل والسفر والسياحة والإنشاءات والبناء والعقارات والتعليم.

وقال الزرعوني إن دبي توفر التسهيلات النوعية لجذب المستثمرين المواطنين والعرب والأجانب، إذ عمدت إلى إصلاح قانون الشركات التجارية وإلغاء شرط أن يكون لبعض الشركات المحلية مساهم إماراتي وإتاحة تملك الأجانب لنسبة 100% في 122 نشاطاً تجارياً، والذي من المتوقع أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة بشكل عام وفي القطاع العقاري بشكل خاص. وقدمت البنوك الإماراتية خفضاً بأسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري مما يشجع المقيمين على شراء الوحدات السكنية بدلاً من الاستئجار.

ويساعد حفاظ دبي على مكانتها كأفضل وجهة للمال والأعمال في منطقة الخليج في زيادة الطلب على المكاتب، وزيادة الإقبال بفضل سرعة عمليات التطعيم.

فرص

مع نمو المعروض العقاري وصلت أسعار العديد من العقارات في دبي إلى مستويات سعرية مغرية وجاذبة كما تعددت الخيارات ما يشجع تدفق الاستثمارات إلى القطاع حيث أصبح الاستثمار بالعقارات في دبي استثماراً جيداً وقادراً على توفير فرص واعدة للمستثمرين.

عوامل النمو

01التطعيم ضد «كوفيد- 19»

02منح الجنسية

03معرض إكسبو دبي

04منح الإقامة الذهبية

05 التسهيلات النوعية

06 زيادة الطلب على المساحات الأكبر

07خفض عدد المشاريع الجديدة

08تراجع أسعار الفائدة

09تنوع الفرص الاستثمارية

10مكانة دبي الإقليمية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز