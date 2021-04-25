شراكة بين «زونزكورب» و«بلوك 7» لإطلاق مجمع جديد للابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت الشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب»، التابعة لموانئ أبوظبي، اتفاقية مساطحة مع شركة «بلوك 7 للاستثمار»، وهي مشروع مشترك بين شركة «إيفاير كابيتال القابضة المحدودة» الإماراتية ومقرها أبوظبي، وشركة «سيربا دايناميك» القابضة المحدودة الماليزية، تنص على تطوير «مجمع بلوك 7 للابتكار» في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد)، إذ من المقرر أن تبدأ أعمال تشييد المشروع في الربع الثاني من عام 2021. وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في المقر الرئيس لـ«زونزكورب» بحضور عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي؛ إذ وقع الاتفاقية محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «زونزكورب»؛ والدكتور آي آر محمد عبدالكريم بن عبدالله، من شركة «بلوك 7 للاستثمار».

ويلبي مشروع مجمع بلوك 7 للابتكار احتياجات قطاعات متنوعة مثل الرعاية الصحية، وعلوم الحاسوب، والروبوتات، والتنقلية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة المستدامة. كما يوفر المشروع حاضنة مخصصة للابتكار والتطوير العلمي في المجال الصناعي.

ويضم مجمع «بلوك 7 للابتكار» الممتد على مساحة 820,000 متر مربع، عدداً من المنشآت العاملة في الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وتكنولوجيا الصناعات المتقدمة، وتقنية المعلومات، ومجمعات المكاتب الذكية، ومراكز المؤتمرات والمعارض، ومرافق تجارية وترفيهية. وأكّد عبدالله الهاملي، حرص موانئ أبوظبي على تبني الاستراتيجيات الرئيسة التي حدّدتها القيادة الرشيدة والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار، مشيراً إلى أن ترسيخ أسلوب الحياة الذكية الذي يطمح المجمع إلى تحقيقه سيدعم إمكانات أبوظبي في القطاع الصناعي، ويفتح آفاقاً واسعة لأجيال المستقبل تشجعهم على العمل في مجال الابتكار الذي يعد من أكثر المجالات حيوية في العالم.

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