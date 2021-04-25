«دبي للسلع» يخطّط لإطلاق مركز عالمي لتجارة الكاكاو

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن المركز سيطلق مركزاً متطوراً لتجارة الكاكاو تابع له في دبي.وأضاف في تصريحات لـ«البيان»، أن مركز دبي للسلع المتعددة سيحتضن في البداية مجموعة مختارة من خدمات الكاكاو داخل مركز القهوة التابع له قرب ميناء جبل علي ابتداءً من منتصف عام 2021 ويُعد المركز الجديد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يحوّل إمارة دبي إلى مركز تجاري دولي لهذه المادة الغذائية المهمة ذات الطلب العالي، وذلك كجزء من استراتيجيته التنموية متوسطة إلى طويلة الأجل.

وأشار أحمد بن سليم، إلى أن مركز الكاكاو يمثل المرحلة التالية من استراتيجية «دبي للسلع» للنمو، وسيشهد تحويل دبي إلى مركز عالمي جديد لتجارة وتداول الكاكاو. وتابع بقوله: «لم يتصوّر كثيرون أن مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة سيصلان إلى مستويات التجارة التي نراها اليوم. وذلك من خلال الاستفادة من خبراتنا المكتسبة من تطوير وتنمية هذه السلع».

إمكانات مرتفعة

وأضاف الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن الكاكاو، كسلعة تمتلك إمكانات نمو مرتفعة، تمثل الخطوة المنطقية التالية، وفي حين أن ربط المنتجين بالمستهلكين سيكون جزءاً مهماً من نموذج الإعمال، فإننا سنضمن أن يتّبع مركز الكاكاو نهجاً عالي المستوى تجاه الاستدامة، بما يعطي الأولوية لتعزيز القيمة عبر سلسلة التوريد بأكملها. وأشار إلى أن المركز الجديد سيستفيد من الإمكانات الكبيرة التي تملكها دبي، من بنية تحتية ذات مستوى عالمي، وموقع استراتيجي يسهل الوصول إليه مع الروابط الجوية والبحرية الواسعة. وأكد أحمد بن سليم، أن مركز دبي للسلع المتعددة على تواصل مستمر مع مجموعة من الجهات الفاعلة في صناعة الكاكاو، بما في ذلك «بلو سترايبس إيربان كاكاو»، وأصحاب المصلحة في غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، من أجل فهم احتياجات السوق بشكل أفضل وكيف يمكن لدبي أن تلعب دوراً مركزياً في دعم نموه المستدام. ويتزايد الطلب العالمي على الكاكاو كمادة غذائية مهمة - كقشور وثمار وحبوب، ويعتبر أحد أعلى المصادر الطبيعية للمغنيسيوم والحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وزبدة الكاكاو الطبيعية. ويرتبط الكاكاو أيضاً بالصحة الشاملة ويستخدم لتحقيق التوازن الجسدي والعقلي والعاطفي.

ويدخل الكاكاو بنحو 75% من إنتاجه في التجارة الدولية، وتساهم الدول الأفريقية، مثل ساحل العاج وغانا ونيجيريا، بنحو ثلثي الصادرات، وتأتي بعدها أمريكا اللاتينية بنحو الثلث، حيث يعتبر الكاكاو من بين مصادر الدخل القومي لتلك الدول.

وتوفر ساحل العاج 30% من إجمالي الكاكاو في العالم، حيث تنتج محصولاً يقدر بحوالي 1.45 مليون طن متري سنوياً، أما غانا، فيمثل إنتاج الكاكاو أقل بقليل من سدس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إنتاج سنوي 835 ألف طن متري.

أسرع المناطق

ويعد مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأولى على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أحد أسرع المناطق الحرة نمواً بإجمالي 18 ألف شركة، ويمارس أنشطته في مجالات تجارية متنوعة تشمل تجارة: الذهب والماس والمعادن الثمينة بالإضافة إلى الشاي والقهوة والمواد الغذائية. وحقق المركز أداءً قياسياً 2020 رغم تداعيات الجائحة بتسجيل 2025 شركة جديدة.

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