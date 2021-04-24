«إس أند بي» تثبت التصنيف الائتماني للشارقة مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت وكالة ستاندارد أند بورز «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الشارقة عند «BBB-/A-3»، كما ثبتت أيضاً نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.

وذكرت «إس أند بي» في تقرير أصدرته لتحديث تصنيفها الائتماني السيادي للجدارة الائتمانية على المديين الطويل والقصير للشارقة أن مبررات تثبيت التصنيف والنظرة المستقبلية المستقرة تتمثل في امتلاك الإمارة لاقتصاد متنوع نسبياً، بالمقارنة مع باقي اقتصادات المنطقة. وأضافت الوكالة في تقريرها أن الشارقة لديها مستويات عالية من الثروات، فضلاً عن كونها تتمتع بمزايا لأنها جزء من دولة الإمارات، حيث تتضمن هذه المزايا انخفاض المخاطر المالية الخارجية، وما تحظى به من دعم غير تقليدي من جانب الحكومة الاتحادية.

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