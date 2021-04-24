أوسمار شحفي رئيساً جديداً للغرفة التجارية العربية البرازيلية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية تعيين السفير البرازيلي السابق أوسمار شحفي، رئيساً جديداً لها بقرار من مجلس الإدارة مؤخراً، خلفاً لـ«روبنز حنون» الذي ترأس الغرفة خلال السنوات الأربع السابقة.

وأكّد شحفي، عند توليه رئاسة الغرفة التجارية العربية البرازيلية، عزمه قيادة الغرفة في مسيرتها نحو الاقتصاد الرقمي وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ضمن القطاع التجاري، مشدداً على أهمية تطبيق المنصة الإلكترونية «إيلّوس» (ELLOS)، المقرر بدء العمل بها خلال النصف الثاني من العام 2021، والتي تهدف إلى أتمتة كافة مراحل عمليات التصدير إلى العالم العربي، بما فيها العمليات المالية والتجارية والمصرفية، باستخدام تقنية «بلوك تشين»، وذلك بهدف مواكبة الثورة الرقمية في كافة العمليات التجارية بين البرازيل والعالم العربي.

وأكد الرئيس الجديد عزمه افتتاح مكتب للغرفة في العاصمة الفيدرالية للبرازيل، ومكاتب دولية في كلٍ من عاصمة المملكة العربية السعودية «الرياض»، والعاصمة المصرية «القاهرة»، وذلك بحلول نهاية 2021، حيث سيضاف مكتبا الرياض والقاهرة إلى المكتب الدولي الأول للغرفة في إمارة دبي والذي تم الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسه مؤخراً، حيث تهدف هذه المرافق إلى تعزيز الروابط بين البرازيل ومختلف الدول العربية، التي تشكل وجهةً رئيسية للسلع البرازيلية، إضافة إلى تفعيل الدور الريادي الذي تلعبه الغرفة التجارية العربية البرازيلية ومدى تأثيرها في الأسواق العربية، من خلال معرفتها المعمقة للأسواق المحلية، بما يشمل التطورات التي تشهدها والاتجاهات الجديدة التي تعتمدها، كذلك الشراكات الاستراتيجية والثمرة ضمن قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والمنتجات.

وستركز الغرفة تحت قيادة شحفي، على بناء وتعزيز العلاقات مع الحكومات ورابطات التجارة والأعمال، إضافة إلى دعم المحادثات في سبيل عقد المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والعمل على تنويع الصادرات والعمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية القائمة على الرقمنة السريعة.

وأضاف شحفي: «نعمل على تعزيز التواصل بين الشركات الناشئة البرازيلية والعربية بما يهدف إلى مضاعفة الفرص التوسعية، في حين تشمل أجندة الأعمال الخاصة بنا أيضاً الترويج للسلع البرازيلية المتوافقة مع معايير الحلال، فضلاً عن التركيز على الأعمال الثقافية، والمساهمة في دعم المحادثات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة البرازيلية العربية».

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