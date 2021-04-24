18 فائزاً في الأسبوع الأول لمهرجان رمضان الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

يواصل «مهرجان رمضان الشارقة 2021» الذي تنظمه غرفة الشارقة في دورته الـ31، تقديم أفضل التجارب والعروض المميزة في عالم التجزئة في أرجاء الإمارة، حيث يتيح المهرجان فرص الفوز أمام المتسوقين، من خلال العديد من السحوبات والعروض المميزة، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الجوائز وصولاً إلى يوم السحب الكبير ثالث أيام عيد الفطر السعيد في الزاهية سيتي سنتر على سيارتين فاخرتين نوع BMW، وقسائم مشتريات وهواتف متحركة.

ورسم المهرجان مساء الخميس خلال الحفل الأول لانطلاق السحوبات الأسبوعية للمهرجان الذي أقيم في مركز «ميجا مول الشارقة» البسمة على وجوه 18 فائزاً من المتسوقين في المركز بتقديم قسائم مشتريات تراوحت قيمتها بين 2500 و5000 درهم، وبلغ مجموعها 50 ألف درهم، بالإضافة إلى 3 فائزين بهواتف متحركة، إلى جانب تمتعهم بالعديد من التجارب الاستثنائية بما فيها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية المدهشة، والأنشطة التسويقية المبتكرة وسط أجواء احتفالية بهيجة.

رسم الابتسامة

وهنأ جمال سعيد بوزنجال منسق عام المهرجان، كافة الفائزين متمنياً الفوز للجميع في الأسابيع المقبلة، حيث تنتظرهم مفاجآت عديدة من الجوائز الوفيرة التي تصل قيمتها إلى 3 ملايين درهم إماراتي، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على رسم الابتسامة على وجوه زوار مهرجان رمضان الشارقة من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة والمتجددة التي تنظمها الغرفة، التي تبعث البهجة والسرور في نفوس سكان وزائري الإمارة، معتبراً أن الجوائز التي خصصتها الغرفة خلال المهرجان هي تتويج للأجواء الاحتفالية التي تسود مختلف مناطق ومدن الإمارة احتفاء بالشهر الفضيل.

مواعيد

من جانبها دعت هنا السويدي مساعد المنسق العام للمهرجان الجمهور الكريم إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد للمهرجان (http://sharjahramadanfestival.ae/ar) باللغتين العربية والإنجليزية، للتعرف إلى أسماء الفائزين بالسحوبات والاطلاع على أماكن مواعيد السحوبات الكبرى التي ستقام نهاية كل أسبوع في واحد من مراكز التسوق على مستوى الإمارة، إلى جانب متابعة أحدث الأخبار والعروض الحصرية، مشيرة إلى أن المهرجان يحفل بحزمة وفيرة من المفاجآت، وسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، من بينها 3 سيارات فاخرة من الغرفة وسيارات من مراكز التسوق ونصف كيلو ذهب 21 قيراطاً، كأحد عناصر الجذب للمهرجان لتعزيز مكانته كأبرز الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة خلال الشهر الكريم.

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