10 % خصومات على وحدات «ريبورتاج» العقارية في رمضان

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت ريبورتاج العقارية، عن إطلاق عرض خاص خلال شهر رمضان المبارك، يتضمن خصماً بنسبة 10% على كل مشاريعها بأبوظبي ودبي، مع سداد دفعة مقدمة بقيمة 10% فقط.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 11 مشروعاً قيد الإنشاء، توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وتتوزع قائمة مشاريع «ريبورتاج» بواقع 8 مشاريع في أبوظبي، بمناطق مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية وجزيرة ياس، إضافة إلى 4 مشاريع بدبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية إن الشركة تحرص على طرح العديد من العروض التي تلبي متطلبات عملائها، عبر توفير خيارات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من المشترين، مشيراً إلى تحقيق الشركة مبيعات قوية خلال العام الحالي في مؤشر على مواصلة الأداء القوي للسوق العقاري في الإمارات بعد تجاوز التحديات المرتبطة بالجائحة.

وأضاف أن «ريبورتاج» حققت مبيعات قياسية خلال العام 2020، حيث تجاوزت المبيعات 812 مليون درهم، بنمو يصل إلى 125% مقارنة بعام 2019، كما واصلت تنفيذ كل مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لتسليم الوحدات للمشترين، ما يعكس قوة أداء الشركة واستقرار أعمالها.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 178 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 124 وحدة سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1» ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2» ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت» ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، كما كشفت الشركة أخيراً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي تباشر «ريبورتاج» تطوير مشاريع «أليكسيس تاور» بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1» ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2» ويوفر نحو 305 فلل.

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