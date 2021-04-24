100 رابح في مبادرة «كنوز» من «آفاق الإسلامية للتمويل»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل»، عن أسماء 100 رابح في مبادرة «كنوز» التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، إذ حصل الرابحون على جوائز قيّمة من مجموعةٍ من أبرز العلامات التجارية العالمية، تراوحت بين أجهزة تلفزيون وهواتف وساعات ذكية.

وكانت «آفاق الإسلامية» قد أطلقت مبادرة «كنوز» التي استمرّت حتى 31 مارس، بهدف دعم الأفراد في «جائحة كورونا»، وهي حملةٌ ترويجية ضخمة شملت منتجاتٍ تمويلية للأفراد متوافقة مع أحكام الشريعة، وأتت في إطار الخطوات والمبادرات المتميّزة والمتواصلة التي تهدف «آفاق» من خلالها إلى تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

تمّ الإعلان عن أسماء الفائزين في مبادرة «كنوز» بعد إجراء السحب النهائي في المقرّ الرئيس لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل» في دبي، بحضور مسؤولين من الشركة، إذ فاز 5 رابحين بالجائزة الأولى، وهي عبارة عن شاشة تلفزيون «سامسونج»، كما فاز بالجائزة الثانية 5 رابحين آخرين حصلوا على هاتف «آي فون 12»، فيما حصل 90 رابحاً على جهازٍ لوحي من «سامسونج».

وهنأ راشد محبوب القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل الرابحين، وقال: من دواعي سرورنا، ومن صلب قناعاتنا أن نواصل نشر مشاعر السعادة والتفاؤل في نفوس جميع الناس عموماً، وعملائنا خصوصاً، من خلال مبادراتٍ تندرج في إطار التزامنا الدعم المجتمعي ومسؤوليتنا تجاه الجميع في الظروف الراهنة التي يعيشها العالم. ويتزامن إعلان أسماء الفائزين بجوائز مبادرة «كنوز» مع أجواء شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء، ويأتي تأكيداً لالتزامنا مواكبة توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة السبّاقة دائماً إلى إطلاق المبادرات التي تؤكد التعاضد الإنساني وروح التعاون ومدّ الأيادي بالخير، للمساهمة في توفير الدعم المادي والمعنوي لمن يحتاجه، وتعميم روح التآزر في أوساط المجتمع.

وجدّد القبيسي التزام «آفاق» مواصلة إطلاق الخدمات والمنتجات التي تعزّز مكانتها في القطاع الاقتصادي، والمبادرات التي ترسخ حضورها وتفاعلها المتواصل مع أكبر شريحةٍ من أبناء المجتمع، والحملات التي تشكل فرصاً فريدة للتوفير وربح جوائز قيّمة.

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