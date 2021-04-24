«سيدات أعمال أبوظبي» يطلق جائزة أفضل مشروع مبتكر

المصدر: أبوظبي- وام

أطلق مجلس سيدات أعمال أبوظبي الدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر 2021، والتي تنظم ضمن الخطة الاستراتيجية للمجلس 2020 - 2024، في إطار السعي لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

وقالت مريم الرميثي رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي «إن الجائزة تُعد إحدى أهم المبادرات التي أطلقها المجلس، حيث ترجمت منذ تأسيسها توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، في تبني الأفكار المبدعة والمبتكرة للمرأة، إذ لاقت الجائزة التي تم إطلاقها في عام 2016 إقبالاً متميزاً للمشاركات كمَّاً ونوعاً».

وأشارت إلى أن الجائزة وبعد تواصل نجاحاتها على مدار السنوات الخمس الماضية، أصبحت تساعد المشاركات في تحقيق الريادة في الأعمال من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج تجارية متكاملة، وتعزيز التنافسية وإعادة رسم نموذج الأعمال المتبع وتطبيقه بشكل ناجح، بالإضافة إلى تأصيل الابتكار في كافة جوانب العمل بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام.

وأوضحت أن الجائزة تعمل على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لابتداع أفكار ومشاريع جديدة، ومساندة أفكار المشاريع الفائزة للدخول للسوق عبر توفير الخدمات والتدريب والمعلومات وحضانة الأفكار لتحويلها إلى مشاريع حقيقية لها مكانة في السوق.

وأكدت أن الجائزة توفر الدعم الفني والإداري واقتراح الحلول الممكنة للتنفيذ، والمساعدة في اكتساب القدرة على اختيار أفكار المشروعات، وتحديد وتوضيح الفكرة وإعداد خطة العمل، وبالتالي العمل على احتضان المشاريع الفائزة في حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة.

وقالت إن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يقدم الدعم اللازم لدفع ريادة الأعمال نحو معدلات النمو والتنافسية، في جوانب التخطيط والإعداد السليم للأفكار والمشروعات، وذلك من خلال تبني نموذج عمل مجرب عالمياً من قبل مشاريع لمؤسسات مشهود لها بالتميز والنجاح، حيث تشكل الجائزة برنامجاً متكاملاً لتأهيل وتوجيه وتقييم أفكار المشاريع المبدعة والمبتكرة في مختلف مجالات الاقتصاد المعرفي، وتعريفها بأفضل الممارسات والأدوات والأساليب لتمكينها من الارتقاء والريادة، بالإضافة إلى تأصيل الابتكار في كافة جوانب العمل بما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام.

من جانبها استعرضت شفيقة العامري المديرة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي تفاصيل برامج الجائزة، مؤكدة أن الجائزة تستهدف رائدات وسيدات الأعمال وصاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال.

وقالت إن فئات الجائزة تنقسم إلى 3 أقسام أولها فئة الأفكار الفردية من رائدات وسيدات الأعمال صاحبات الأفكار والمبادرات الجديدة والمبتكرة في مجال الأعمال، والثانية هي فئة الأفكار الجماعية من خلال مجموعات لا تتجاوز 5 سيدات لكل مجموعة، وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم، ويجوز لكل سيدة في الفريق الجماعي أن تتقدم للجائزة بشكل فردي، والثالثة فئة رائدة الأعمال المتميزة، حيث يمكن تقديم الأفكار للجائزة فقط للفائزين في الدورات السابقة للجائزة وتنطبق عليها نفس شروط ومعايير التقييم.

أما المجالات التي ركزت عليها الجائزة، فهي ذات الأولوية والتي تراعي توجهات الدولة ومنها التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والفضاء، والبيئة، والمياه، والصحة والسلامة، والتعليم، والمسؤولية المجتمعية، واستمرارية الأعمال، وغيرها من المجالات التطويرية.

يُذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الأفكار المتقدمة 46 وفي عام 2020 كان العدد 75 فكرة أي زيادة بنسبة 61 % فكر مبدع ومبتكر، ومع استخدام النموذج CANVAS من المتوقع زيادة عدد المتقدمات للأفكار المبتكرة بنسبة كبيرة جداً حيث إن نموذج كانفاس (منطقي وسهل الاستخدام، نموذج عالمي، أكثر من 5 ملايين مستخدم عالمياً، يوجه إلى الابتكار في جميع نواحي العمل، يساعد على التحقق من فرضياتك على نموذج الأعمال، يساعد على عرض القيمة المضافة، سريع وذو تكلفة متواضعة، إنشاء نماذج أعمال جديدة بسهولة، تحليل وتحديث نموذج عملك الحالي.

وستحصل الفائزة بالمركز الأول على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 30.000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة، بينما تحصل الفائزة بالمركز الثاني على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 25.000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة، وستحصل الفائزة بالمركز الثالث على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 20.000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة، وتحصل الفائزة بالمركز الرابع على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 15.000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة، وتحصل الفائزة بالمركز الخامس على شهادة ودرع وجائزة مالية قدرها 10.000 درهم وترشيح للدخول في الحاضنة.

يذكر أن التسجيل والترشح للجائزة يستمر حتى 5 سبتمبر القادم وهو آخر موعد لاستلام طلبات التقديم للجائزة، وستجري عملية فرز الطلبات بعدها مباشرة، وتبدأ أعمال لجنة التقييم في السادس من شهر سبتمبر 2021 وستعرض النتائج على لجنة التحكيم لاعتماد أسماء الفائزات في 4 أكتوبر أما موعد حفل توزيع الجوائز سيكون يوم 26 أكتوبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز