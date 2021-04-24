كهرباء الشارقة تعلن تخفيض نسبة الإنجاز اللازمة لاعتماد المخططات التنفيذية إلى 60%

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تخفيض نسبة الانجاز اللازمة لتقديم ملفات اعتماد المخططات التنفيذية للكهرباء في المباني الجديدة (Shop Drawing) إلى 60% بدلا من 75 % والبدء بالسماح لمقاولي الكهرباء بتقديم ملفات إعتماد المخططات التنفيذية وفقاً للنسبة الجديدة وذلك في إطار تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وبأفضل جودة وتوفير الوقت، وسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الكهرباء للمباني سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والحكومية والزراعية.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن النسبة الجديدة تم إقرارها والبدء في تطبيقها لتكون متوافقة مع النسب التقديرية لإنجاز المشروع التي يتم إصدارها من قبل بلدية مدينة الشارقة، والتي توضح أن المشروع في مرحلة التشطيبات وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والطابوق وأعمال البلاستر والعزل مما يساعد في إتاحة الوقت الكافي للمتعاملين لتوريد وشراء وتركيب المواد الخاصة بالتوصيلات الكهربائية الداخلية قبل الوقت المحدد لتاريخ التوصيل للمشروع.

وأشارت إلى أن القرار يحقق المصلحة للمتعاملين والهيئة والشركاء الاستراتيجيين في نفس الوقت، ويحقق إنجاز المشروع في الوقت المحدد بشكل كامل مع الوقت المحدد لتوصيل الخدمات، وتجنب أي تأخير.

وأضافت أنه يتم استقبال الطلبات من خلال البريد الالكتروني msd.electronic@sewa.gov.ae توافقاً مع التحول الرقمي وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتم تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات والمدة الزمنية التي تستغرقها المعاملة في حالة عدم وجود ملاحظات على المخططات وسداد الرسوم لا تتجاوز يومين عمل ويتم اعتماد المخطط وإرسال الاعتماد بالبريد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات المشتركة خصصت البريد اليكتروني msd@sewa.gov.ae للرد على أية استفسارات من المتعاملين لمساعدتهم على التعرف على كافة التفاصيل وإنهاد إجراءاتهم بسرعة ويتولى الرد على الاستفسارات فريق عمل متخصص تم تأهيله وتدريبه على الرد بسرعة وكفاءة.

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